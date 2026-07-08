Lamine Yamal rompe el silencio sobre las críticas, Messi y Julián Álvarez

Lamine Yamal, futbolista de la Selección Nacional de España y del FC Barcelona, habló con Mundo Deportivo sobre el momento que vive en la Copa del Mundo 2026, las críticas que ha recibido, su admiración por Lionel Messi y otras figuras del futbol mundial, además de la posibilidad de que Julián Álvarez se convierta en refuerzo del conjunto blaugrana para la próxima temporada.

Con apenas 18 años, Yamal afronta su primera Copa del Mundo como una de las principales figuras de España, selección que ya aseguró su lugar en los cuartos de final del torneo. El extremo llegó al Mundial después de superar una lesión que puso en duda su participación, aunque aseguró que el proceso de recuperación fue llevado con calma para llegar en las mejores condiciones al momento decisivo de la competición.

Yamal asegura que se toma las críticas como algo positivo

Durante la entrevista, Mundo Deportivo cuestionó a Yamal sobre las críticas y las expectativas que han acompañado su crecimiento como futbolista. El español aseguró que ha aprendido a convivir con ellas y que prefiere convertirlas en una motivación.

Me las tomo como algo positivo. Hay días que dices: ‘Joder, no entiendo que me digan eso’. Pero los días que estás bien, todo el mundo se tiene que callar.

El jugador reconoció que entiende que existen personas que confían plenamente en él, mientras que otras esperan verlo fallar. Sin embargo, explicó que procura mantenerse enfocado únicamente en su objetivo dentro del terreno de juego.

Además, consideró que las experiencias que ha vivido desde muy joven, tanto dentro como fuera del futbol, lo han ayudado a madurar y a manejar de mejor forma la presión que implica jugar al máximo nivel.

Creo que por todo lo que he vivido, tanto en el fútbol como en mi vida, eso te hace madurar, te hace crecer. También con mis compañeros, que me ayudan cada día, conversaciones con gente más mayor, con más experiencia… Todo eso me ha ayudado.

Sobre su estado físico, Yamal aseguró que ya dejó atrás la lesión que sufrió antes del Mundial y que se siente preparado para disputar la etapa definitiva del torneo.

También habló sobre la posibilidad de enfrentar a Francia o Marruecos en una eventual semifinal y reconoció que cualquiera de los dos representaría una prueba importante para España.

Tenemos buenos recuerdos de Francia y sería muy especial para mí jugar contra Marruecos. Lo bueno es que son dos selecciones grandes y de nivel. Nos toque quien nos toque, intentaremos ganar y llegar a la final.

Lamine Yamal toma las críticas como algo positivo. Reuters

Me alegro mucho por Messi: Yamal

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el nivel que han mostrado las principales figuras del futbol mundial durante la Copa del Mundo. Yamal destacó especialmente la actuación de Lionel Messi, líder de Argentina, aunque también reconoció el legado de Neymar y Cristiano Ronaldo.

Todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba el nivel tan alto que está dando. Me alegro mucho por él. Me alegro por Neymar y por Cristiano. Han marcado la infancia de todos los que estamos jugando ahora. Todo lo bueno que les pase será bueno para mí. Eso sí, si llego a la final, la quiero ganar.

Lamine se alegra por las grandes figuras del Mundial. REUTERS

En el Barcelona tenemos los brazos abiertos para Julián Álvarez

Finalmente, el futbolista del Barcelona fue cuestionado sobre los rumores que colocan a Julián Álvarez como posible refuerzo del conjunto catalán para la temporada 2026-2027.Aunque aseguró desconocer cómo avanzan las negociaciones, dejó claro que recibiría con gusto al delantero argentino.

Todo el mundo sabe que es un jugador top, de los que todo el mundo quiere tener. Ya lo dije: tenemos los brazos abiertos y, si viene, seremos todos muy felices. Creo que es un jugador que pega mucho con el estilo del Barça. No tengo ni idea de cómo está la situación, pero ojalá que sí.

Mientras tanto, Lamine Yamal y la Selección de España continúan preparando el duelo de cuartos de final frente a Bélgica, con el objetivo de conseguir el boleto a las semifinales de la Copa del Mundo 2026.