Quienes eliminaron a México siendo sede, perdieron la Final del Mundial

México fue eliminado por tercera vez en un Mundial donde fungió como sede (1970, 1986 y 2026) y, pese al dolor de la derrota, la malaria del conjunto Tricolor sobre sus verdugos dictamina que llegarán hasta la Final de la Copa del Mundo, sin embargo, terminarán cayendo en la lucha por consagrarse como campeones.

Italia, Alemania Federal e Inglaterra se consagraron como los conjuntos que se metieron a México para eliminar al combinado nacional. Esto fue lo que sucedió con cada uno de los combinados:

¿Quién eliminó a México en el Mundial 1970?

Terminando la Fase de Grupos del certamen como segundo lugar del Grupo A, México abandonó la capital del país para disputar los Cuartos de Final frente a Italia en el Estadio Nemesio Diez, compromiso en el que cayó 4-1.

En la Semifinal, Italia necesitó de Tiempo Extra para derrotar 4-3 a Alemania Federal en la cancha de la capital del país y medirse a Brasil unos días más tarde.

La ilusión de ser campeón del mundo terminó rápidamente para Italia, ya que cayeron 4-1 contra Brasil y sufrieron la maldición de haber eliminado a México.

Brasil y Pelé se consagraron campeones del mundo tras imponerse 4-1 ante Italia en la cancha del Estadio Azteca. Mexsport

¿Contra quién perdió México en el Mundial de 1986?

Durante la segunda edición de Copa del Mundo recibida por México, el Tri finalizó la Fase de Grupos como líder de su sector, midiéndose a Bulgaria en los Octavos de Final y eliminándolos por marcador de 2-0, regresando a Cuartos de Final 16 años más tarde.

Su salida de la capital del país volvió a causar estragos en el combinado azteca, ya que cayeron 4-1 en penales ante Alemania Federal y dejaron pasar la oportunidad de consagrarse entre los 4 mejores del mundo.

En Semifinales, Alemania Federal derrotó 2-0 a Francia, sin embargo, cumplió una vez más con la profecía de perder la Final cuando se elimina a México siendo sede.

Argentina se consagró campeón del mundo en el Estadio Azteca tras vencer 3-2 a los teutones.

Argentina derrotó 3-2 a Alemania y se consagró campeón del mundo desde la cancha del Estadio Azteca. Mexsport

¿Quién fue el verdugo de México en el Mundial 2026?

Finalmente, en el que podría representar el adiós definitivo de México como anfitrión en una Copa del Mundo causó un nuevo dolor en millones de aficionados mexicanos, ya que tras una Fase de Grupos perfecta y una nueva victoria en partido de eliminación directa luego de 40 años de espera (Vs Ecuador en 16avos de Final), el Tri volvió despedirse de la justa internacional.

Con 80,000 aficionados en las tribunas del Estadio Ciudad de México, los comandados por Javier Aguirre no lograron imponer condiciones y cayeron 3-2 contra Inglaterra, por lo que la escuadra de Los Tres Leones será quien intentará romper la maldición que arrastran quienes eliminaron a México en ‘su’ Mundial.

En Cuartos de Final, Inglaterra se medirá a Noruega, mientras que –de avanzar- en Semifinales chocaría ante Argentina/Egipto o Suiza/Colombia.

Para una hipotética Final, Francia/Marruecos o España/Bélgica serán los rivales a vencer para determinar si bordarán su segunda estrella luego de 60 años de alzar su primer cetro como campeones del mundo (1966); este compromiso se llevará a cabo el domingo 19 de julio en la cancha del New York/New Jersey Stadium.

Harry Kane y Jude Bellingham celebran gol de Inglaterra durante el Mundial 2026 ante México. Reuters

BFG