¿El Mundial 2026 se volvió más violento? Las tarjetas rojas ya se triplicaron

La tarjeta roja de Florian Balogun ya es la más famosa del Mundial 2026.

No por la falta que cometió el delantero de Estados Unidos, ni siquiera por la decisión arbitral que lo expulsó frente a Bosnia y Herzegovina. Lo que convirtió esa acción en un caso mundial fue la decisión de la FIFA de suspender su castigo para permitirle jugar los octavos de final ante Bélgica, una medida que provocó protestas, recursos legales y un intenso debate sobre la integridad del torneo.

Pero detrás de esa polémica se esconde un dato mucho más revelador. Las expulsiones se dispararon.

A falta de los últimos ocho partidos del campeonato, el Mundial 2026 ya registra 13 tarjetas rojas, más del triple de las que se mostraron en Rusia 2018 y Qatar 2022, ediciones que terminaron con apenas cuatro expulsiones cada una.

¿Cuáles son las causas de las expulsiones ?

La cifra surge de un análisis elaborado por NetSI Sport, el laboratorio de investigación deportiva de la Northeastern University, que detectó un cambio importante en la forma en que se está arbitrando el torneo.

La primera explicación no apunta a un futbol más agresivo. Apunta a un arbitraje más preciso.

De acuerdo con el estudio, la evolución del sistema de videoarbitraje ha permitido detectar acciones que hace ocho años habrían pasado inadvertidas. El VAR ofrece imágenes de mayor calidad, repeticiones más rápidas y ángulos suficientes para que los árbitros revisen jugadas que, en tiempo real, parecían merecer apenas una amonestación.

Los datos respaldan esa conclusión.

Cuatro de las 13 tarjetas rojas fueron originalmente sancionadas con tarjeta amarilla y cambiaron de color únicamente después de la revisión en video.

Entre esos casos aparecen la expulsión de Jarell Quansah, una acción de último hombre del catarí Homam Ahmed, la violenta entrada que fracturó la pierna de Ismaël Koné y la falta cometida por Rebin Sulaka sobre Sadio Mané.

Pero el VAR no explica todo. La FIFA también endureció el reglamento antes del torneo.

Una de las modificaciones más llamativas fue la prohibición de cubrirse la boca al hablar con rivales o con el árbitro. La medida busca evitar insultos, amenazas o conductas antideportivas imposibles de detectar por las cámaras.

Dos futbolistas ya pagaron el precio.

Miguel Almirón, de Paraguay, y Piero Hincapié, de Ecuador, fueron expulsados por infringir esa nueva disposición, una sanción inexistente en los Mundiales anteriores.

Paradójicamente, mientras aumentan las expulsiones, disminuyen las interrupciones.

El mismo análisis de NetSI Sport concluye que las tarjetas amarillas y el número total de faltas han descendido. La explicación es que la FIFA ha pedido a los árbitros permitir un juego más fluido, evitando detener constantemente los partidos por contactos menores.

Piero Hincapié se convirtió en el segundo jugador expulsado por taparse la boca; segundo en la historia mundialista para Ecuador. Eduardo Jimenez

El resultado es un torneo con menos silbatazos, pero con castigos mucho más severos cuando las acciones realmente cruzan la línea.

Las consecuencias tampoco son menores para los protagonistas.

¿Cuánto se cobra por las tarjetas rojas?

Además de perderse automáticamente el siguiente partido, el Código Disciplinario de la FIFA establece sanciones económicas para quienes son amonestados o expulsados. Una tarjeta amarilla implica una multa de 10 mil dólares, una doble amonestación asciende a 15 mil dólares y una tarjeta roja directa alcanza los 20 mil dólares, de acuerdo con el reglamento oficial del Mundial 2026.

Sudáfrica y Qatar encabezan la lista de selecciones con más expulsiones, con dos cada una. Detrás aparecen Bosnia, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Irak, Bélgica, México, Inglaterra y Estados Unidos, todos con una tarjeta roja.

La historia comenzó con Balogun y una decisión que dividió al futbol mundial.

Sin embargo, el verdadero debate quizá no sea si el delantero estadounidense debía jugar contra Bélgica. La pregunta que deja este Mundial es otra.

¿El futbol se volvió más violento o simplemente el árbitro, con ayuda de la tecnología, ahora ve todo lo que antes era imposible detectar?