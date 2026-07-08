"Llevar a otro nivel a la Selección Mexicana", la promesa de Rafa Márquez tras asumir como DT 

Rafael Márquez lo tiene claro, el objetivo como nuevo director técnico de la Selección Mexicana es "llevarla a otro nivel", con las herramientas que le dejó su papel de auxiliar en el ciclo de Javier Aguirre y el Mundial 2026.

"El objetivo es mantener y mejorar el nivel de la Selección Mexicana, hay buena base y trabajo hecho en la etapa pasada, es tratar de llegar lo más lejos posible y mejorar", resaltó Márquez, en una entrevista difundida por la Selección Mexicana.

Su nombramiento como entrenador de la Selección se hizo oficial este 8 de julio. La Federación Mexicana de Futbol agradeció a Javier Aguirre por su labor que concluyó el pasado domingo, en la eliminación ante Inglaterra, en los octavos de final del Mundial 2026 que nuestro país celebró en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

En la toma de riendas, un ascenso que se acordó desde 2024, Rafa Márquez aprovechó para agradecer el respaldo del Vasco Aguirre.

"Profundo agradecimiento a Javier por brindarme espacio en su cuerpo técnico, un espacio personal y confidente, experiencia de aprendizaje que era lo que se pretendía, no fue fácil, pero el trabajo y convencimiento de lo que Javier me brindó fue una etapa de mucho aprendizaje.

"Gracias por el apoyo en estos cinco partidos, fue increíble, el apoyo fue de menos a más creyendo en el equipo, toca responder y decir que estoy comprometido a ser mejor y llevar a mejor nivel a la Selección, no me queda más que decirles que sigan apoyando, a que crean en el esfuerzo".

En el ciclo que está por iniciar con la Selección Mexicana, a reserva de confirmar a su cuerpo técnico, el cinco veces mundialista aseguró que dará seguimiento a los talentos de las divisiones juveniles de la Selección y un trabajo codo a codo con Andrés Lillini.

"Aprovechar esta continuidad que no se había visto, que está bajo responsabilidad y para mejorar, estoy n con la ilusión, responsabilidad y ganas de hacer que el jugador mexicano sea mejor. Por qué no tratar de permear y estar cerca de las selecciones menores, para darles procesos importantes en la labor de Andrés Lillini, si queremos un mejor futbol, debemos tener bases importantes", concluyó.