Diego Rossi: “Rayados es un buen lugar para exigirse al máximo”

Los Rayados de Monterrey hicieron oficial la incorporación del uruguayo Diego Rossi como refuerzo para el Apertura 2026. El futbolista llega procedente del Columbus Crew de la MLS y fue presentado por Walter Erviti, director deportivo del club, quien le dio la bienvenida en su primera aparición como jugador albiazul.

Rossi llega a Monterrey después de disputar la primera parte de la temporada con el Columbus Crew, donde fue uno de los habituales en el once inicial. El mediocampista ofensivo participó en 14 encuentros de la MLS, registró seis goles y dos asistencias, cifras con las que colaboró para que su equipo concluyera esa etapa de la competencia en la décima posición de la Conferencia Este.

El futbolista uruguayo ya tuvo sus primeros minutos con Rayados durante el partido amistoso frente al Cartaginés de Costa Rica y ahora se prepara para iniciar oficialmente su etapa con el conjunto regiomontano de cara al nuevo torneo de la Liga MX.

“Es un club muy importante”: Diego Rossi

Durante su presentación, Rossi aseguró que llega motivado por el reto que representa incorporarse a Rayados y dejó claro que buscará ganarse un lugar dentro del equipo.

Estoy contento de estar acá, entusiasmado por lo que viene y contento de poder ayudar al equipo a competir. Quiero ayudar al equipo en lo que necesite.

El uruguayo explicó que una de sus principales características es el compromiso con el grupo y afirmó que buscará aportar desde cualquier función que le asigne el cuerpo técnico.

Vengo a dar el máximo en todo momento. Una de mis características es el esfuerzo y el compromiso con el equipo y, desde esa base, trabajaré para ayudar al equipo. Vengo sobre esa línea.

Rossi también confirmó que ya disputó sus primeros minutos con Rayados durante la segunda mitad del encuentro amistoso ante Cartaginés, experiencia que le permitió comenzar su adaptación al plantel.

Hoy tuve mis primeros minutos en el amistoso. Me sentí bien, es un equipo muy bueno, que te hace sentir cómodo enseguida, y eso es muy importante.

Diego Rossi portará el dorsal 9. X: @Rayados

El atacante reconoció que antes de aceptar la propuesta ya conocía la dimensión de Rayados, tanto por el nivel deportivo del club como por el ambiente que genera su afición.

Es un club muy importante. Mucha gente lo conoce desde fuera. Me tocó venir a jugar a este estadio, ver cómo apoya la afición. Tuve muy buenas referencias del club y a uno le gusta la competencia, exigirse al máximo, y es un buen lugar para hacerlo.

Con esta incorporación, Monterrey suma una nueva alternativa para fortalecer su ofensiva de cara al Apertura 2026. Rossi portará el dorsal 9 durante su etapa con el conjunto regiomontano.

Antes del inicio del torneo, Rayados todavía disputará un partido de preparación. El próximo sábado 11 de julio enfrentará al Sporting de Costa Rica en su último compromiso amistoso antes del arranque oficial del Apertura 2026, donde el conjunto regiomontano buscará comenzar el campeonato con uno de sus principales refuerzos ya integrado al plantel.