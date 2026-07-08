¿Se acabó la sorpresa? La supercomputadora predice quiénes avanzan a las semifinales del Mundial

En un Mundial 2026 donde las emociones han desafiado la lógica en más de una ocasión, hay un rival que no se deja llevar por la pasión. No juega, no celebra los goles y tampoco se deja intimidar por la historia. Su herramienta son los datos y, hasta ahora, ha demostrado una precisión difícil de ignorar.

La supercomputadora de Opta, una de las empresas de análisis estadístico más influyentes del futbol, publicó sus pronósticos para los cuartos de final del Mundial 2026. El modelo matemático coloca a Francia, España, Inglaterra y Argentina como los principales candidatos para instalarse entre los cuatro mejores del torneo.

Lo llamativo es que sus predicciones llegan respaldadas por un historial reciente de aciertos. Antes del arranque de los cuartos de final, el sistema anticipó correctamente seis de los ocho equipos que alcanzarían esta instancia y acertó 14 de los 16 resultados de los partidos de octavos de final.

No es la primera vez que el algoritmo de Opta presume su capacidad predictiva. Hace apenas unas semanas, otorgó al Paris Saint-Germain un 56 por ciento de probabilidades de conquistar la Liga de Campeones, un escenario que terminó convirtiéndose en realidad.

¿Cómo funciona la predicción?

La metodología combina millones de datos históricos con el rendimiento reciente de cada selección. Para este ejercicio, la plataforma ejecutó 10 mil simulaciones de los partidos de cuartos de final, considerando factores como la fortaleza ofensiva y defensiva, la calidad de los rivales enfrentados, los resultados obtenidos durante el torneo y el desempeño individual de los futbolistas.

Cada simulación genera un posible desenlace y, al repetir el proceso miles de veces, el sistema calcula la probabilidad de victoria para cada selección. Los favoritos para avanzar

De acuerdo con el modelo de Opta, estos son los porcentajes de clasificación a las semifinales:

Francia vs Marruecos. Francia 72.10%. Marruecos 27.90%. Favorito: Francia.

España vs Bélgica. España 70.72%. Bélgica 29.28%. Favorito: España.

España enfrentará a Bélgica en cuartos de final. REUTERS

Noruega vs Inglaterra. Noruega 38.04%. Inglaterra 61.96%. Favorito: Inglaterra.

Argentina vs Suiza. Argentina 63.62%. Suiza 36.38%. Favorito: Argentina.

¿Dónde podría aparecer la sorpresa?

Aunque Francia y España aparecen como claros favoritos, el duelo que el algoritmo considera más equilibrado es el de Noruega contra Inglaterra.

La selección de Inglaterra avanzó a Cuartos de final del Mundial 2026 Héctor López Ramírez

Los ingleses tienen una probabilidad del 61.96 por ciento de avanzar, mientras que Noruega conserva un 38.04 por ciento, el porcentaje más alto entre los equipos considerados "no favoritos". En otras palabras, es el encuentro donde la inteligencia artificial detecta mayores posibilidades de una sorpresa.

Argentina también parte con ventaja frente a Suiza, aunque el margen es menor que el de franceses y españoles, lo que anticipa un compromiso mucho más competido.