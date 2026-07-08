Después de brillar en el Mundial, Gilberto Mora se gradúa de la preparatoria

El joven prodigio mexicano Gilberto Mora, vivió un verano inolvidable. Primero, cumplió el sueño de toda su vida al debutar y tener un destacado papel con la Selección Mexicana en el Mundial, donde dejó destellos de su enorme talento pese a su corta edad de 17 años.

Su participación generó ilusión en todo el país y lo consolidó como una de las mayores promesas del balompié nacional.

La diferencia de edad entre ambos ha sido uno de los temas más comentados en redes. IG

Días después de esa experiencia mundialista, Mora también alcanzó otro gran objetivo personal: concluir exitosamente sus estudios de preparatoria.

Gilberto Mora se graduó de la preparatoria

Después de su destacado papel en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana, Gilberto Mora concluyó sus estudios de nivel medio superior en Tijuana, Baja California.

Lamentablemente, Gilberto no pudo asistir personalmente a la ceremonia de graduación debido a sus compromisos con la Selección Nacional.

Durante el evento, uno de sus compañeros levantó una imagen con su rostro cuando fue nombrado, en un emotivo gesto que conmovió a los presentes, y donde de inmediato, todos los presentes comenzaron a aplaudir y gritar en su honor.

Este logro académico suma a su madurez como persona y refuerza su imagen como un futbolista responsable. En Tijuana, donde realizó sus estudios, la comunidad celebra este doble triunfo de un joven que ya es referente para muchos.

El talentoso jugador demostró que, con disciplina y apoyo, es posible compaginar la exigente carrera futbolística con la formación académica, un ejemplo para las nuevas generaciones.

Poco a poco, Gilberto se convierte en un pilar para México

Poco a poco, Gilberto Mora está siendo un jugador y una persona importante para México. Su madurez dentro y fuera de la cancha, combinada con su humildad y dedicación, lo han convertido en un ejemplo para la afición y las nuevas generaciones de futbolistas.

Gilberto Mora hizo su debut mundialista con 17 años y 240 días, lo que lo convierte en el sexto más joven en jugar un partido de Mundial en la historia. AFP

Cuando cumpla 18 años, ya podrá jugar en Europa con los mejores clubes del mundo. Su proyección es enorme y muchos esperan que pronto dé el salto al Viejo Continente para seguir creciendo y triunfar en las ligas más competitivas del planeta, llevando el nombre de México en alto.