Rafael Márquez promete elevar el nivel del futbolista mexicano y acelerar el proyecto de la Selección

Rafael Márquez dejó claro cuál será el sello de su gestión al frente de la Selección Nacional Mexicana. En su primera aparición como director técnico del combinado tricolor, el histórico capitán aseguró que su principal compromiso será elevar el nivel del futbolista mexicano y aprovechar la continuidad del proyecto construido junto a Javier Aguirre.

Horas después de ser presentado oficialmente como el entrenador número 47 en la historia del representativo nacional, Márquez delineó una hoja de ruta que va más allá de los resultados inmediatos. Su apuesta pasa por el desarrollo del jugador mexicano y por fortalecer los procesos desde las selecciones juveniles hasta el primer equipo.

Estoy comprometido a intentar ser mejor, a intentar llevar a un mejor nivel a la Selección, de mantener este nivel que ha mostrado y obviamente intentarlo mejorar.

Ahora no es momento de frenar, sino de acelerar. Ya se hizo una base y un gran trabajo para fortalecer esto que se inició. Hay que aprovechar esta continuidad que quizá antes no se había visto. Está bajo mi responsabilidad mantenerla e incluso mejorarla”, externó Márquez en un video difundido en las cuentas de redes sociales de la Selección Nacional Mexican.

El entrenador explicó que su prioridad será desarrollar al futbolista mexicano para que ese crecimiento termine reflejándose en el rendimiento del Tricolor.

“Estoy con la ilusión, con la responsabilidad y con las ganas de hacer que el jugador mexicano sea mejor, potencializarlo y que eso sea en beneficio del nivel de la Selección”.

Antes de hablar del futuro, el exdefensa dedicó sus primeras palabras a Javier Aguirre, quien lo integró a su cuerpo técnico durante el último proceso.

Primero que nada, profundo agradecimiento hacia Javier por haberme brindado la confianza de pertenecer a su cuerpo técnico. Me abrió un espacio muy personal y de mucha confianza. No me queda más que agradecerle porque ha sido una experiencia de muchísimo aprendizaje”.

Márquez reconoció que la continuidad representa una ventaja para la Selección Mexicana, al considerar que existe una base sólida que no debe interrumpirse a menos de un año de la Copa del Mundo.

Su proyecto también contempla un trabajo cercano con las categorías inferiores, convencido de que el cambio debe comenzar desde la formación.

No es nada más fijarme en la Selección Mayor, sino estar cerca de las selecciones menores para darles una base y procesos importantes. Si queremos un mejor futbol, tenemos que construir mejores bases y mejores procesos para tener un mejor jugador”.

Márquez también agradeció el respaldo que recibió el equipo durante los últimos encuentros y pidió a la afición mantener la confianza en el proceso que ahora encabeza.

No me queda más que responderles que estoy comprometido a intentar ser mejor, a llevar a un mejor nivel a la Selección y a mantener el nivel que ha mostrado, intentando mejorarlo. Sigan apoyándonos, crean en este proyecto, crean en el trabajo y en el esfuerzo que estamos haciendo para lograr un mejor futbol”.

El nuevo estratega considera que el plantel actual ofrece motivos para ilusionarse, gracias a la combinación entre jóvenes y jugadores con experiencia que heredó del ciclo anterior.

Se tiene una muy buena base, jugadores jóvenes y jugadores de experiencia que van a ser importantes en esta etapa de transición”.

Rafael Márquez inició oficialmente una nueva etapa en el banquillo nacional. Su primer mensaje no estuvo centrado en promesas de títulos ni en objetivos de corto plazo. Prefirió hablar de continuidad, formación y desarrollo, convencido de que el crecimiento del futbolista mexicano será el camino para que la Selección aspire a competir con las principales potencias del mundo.