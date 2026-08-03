Tahiel Jiménez, hijo del “Lorito”, anota tres goles y mete a México en semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Casi 12 años después de que Walter Lorito Jiménez dejara huella en las canchas de la Liga MX, ahora es su hijo Tahiel quien comienza a escribir su propia historia. El canterano de Santos Laguna firmó un hat-trick para comandar la goleada 4-1 de México sobre Guatemala y clasificar al Tricolor a las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El partido arrancó cuesta arriba para el técnico Eduardo Arce. Apenas al minuto 2’, un tiro libre peinado terminó impactando por sorpresa en Karol Velázquez, quien desvió el balón hacia su propia portería para el inesperado 1-0 de Guatemala. Otro inicio complicado para la sub-23 que ha sufrido en los primeros minutos de sus compromisos anteriores.

La diferencia fue que esta vez el golpe no descompuso al equipo. México adelantó líneas y encontró en Tahiel Jiménez al futbolista que necesitaba. Al minuto 14’, el delantero igualó el marcador y comenzó una noche que terminaría siendo su presentación más brillante con la camiseta nacional.

El complemento tuvo un solo protagonista. Jiménez volvió a aparecer al 47’ para darle la vuelta al marcador y ocho minutos después, al 55’, completó su triplete con una definición que dejó sin respuesta a la defensa guatemalteca.

Con Guatemala completamente superada, Rogelio González puso el 4-1 definitivo para sellar la actuación más convincente del Tricolor en el torneo. México dejó atrás otro arranque adverso y encontró en Tahiel Jiménez a la figura que necesitaba para ilusionarse con el oro.

México enfrentará en semifinales a Panamá, mientras que Colombia y Venezuela disputarán el otro boleto a la final.