La Selección de México Sub-17 arrancó con el pie derecho su participación en el Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2026 al imponerse 1-0 a Rumania este sábado, en el Aspire Zone, en Doha.

Desde el silbatazo inicial, el conjunto mexicano dirigido por Jürgen Castañeda apostó por la presión alta y el control del balón para imponer condiciones ante un combinado rumano que buscó resguardarse y esperar contragolpes.

La primera mitad mantuvo un 0-0 y pocas llegadas por ambas escuadras, pese a los intentos del Tri y a las incidencias en ambos bandos, entre ellas la salida temprana por lesión de Cosmin Matei al minuto 18, quien fue reemplazado por Erik Mănăilă.

En el inicio del complemento, la insistencia mexicana estuvo cerca de reflejarse en el marcador, aunque el VAR y las decisiones arbitrales frenaron dos llegadas claras de gol —incluido un tanto invalidado a Adán Sánchez en los primeros minutos de la segunda parte— antes de que llegara la jugada definitiva.

El gol que inclinó la balanza llegó por conducto del mismo Adán Sánchez, quien con un zurdazo en los linderos del área grande se adjudicó la anotación para el 1-0 definitivo al 49'. Inmediatamente después de su anotación, el delantero dejó su lugar en el terreno de juego para el ingreso de Juan Carlos "Mono" Martínez Jr.

El siguiente duelo para la Selección Mexicana será el próximo martes 24 de noviembre, ante su similar de Camerún, como parte de la jornada 2 del Grupo K del Mundial Sub-17.