México Sub 17 se clasifica a su Mundial favorito. Estará en Qatar 2026 de nueva cuenta

La Selección Mexicana Sub 17 volvió a demostrar por qué es grande en la categoría. En un partido que tuvo más drama del esperado, aseguró su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2026, al vencer 2-1 a los locales de Trinidad y Tobago.

Hubo drama en Puerto España. A diferencia de los festines de goles vistos en la fase de grupos, el duelo decisivo ante Trinidad y Tobago fue una auténtica prueba de fuego. En el césped del Estadio Hasely Crawford, los locales impusieron condiciones físicas.

Cuando parecía que el tiempo se agotaba y los nervios se apoderaban del encuentro, aparecieron las individualidades para rescatar el boleto dando la vuelta al marcador. Al minuto 82: Jesús Orduño rompió el cerrojo caribeño con un remate certero que puso el 1-0.

Y al 86': Adán Sánchez sentenció la victoria 2-0, aunque al minuto 95 cayó un gol de los Trinitarios que pusieron nerviosos a los mexicanos.

Si bien el último escalón fue empinado, el trayecto de México en este Premundial fue sencillamente dominante. El balance ofensivo del equipo dejó boquiabiertos a los asistentes, con resultados que parecen de otro deporte: 10-0 a Sint Maarten; 4-0 a San Martín; 4-1 a Barbados y el triunfo final sobre Trinidad y Tobago.

A RECLAMAR EL TRONO

México no solo va a Qatar a participar; va a reclamar un trono que ya conoce bien. Con los títulos mundiales de Perú 2005 y México 2011 en la vitrina, la escuadra de Castañeda carga con la responsabilidad histórica de ser uno de los grandes animadores del torneo.

La Sub 17 de Chucho Ramírez cambió paradigmas en México. / Fotos: Mexsport

La casta de campeón sigue intacta y el sueño de la tercera estrella mundialista para la Sub 17 está más vivo que nunca con una generación distinta.

CAMBIO DE FORMATO

El torneo Sub 17 mundial se jugaba cada dos años desde 1985 en su primera edición en China. Sin embargo, la intención de la FIFA es explotar más las cualidades juveniles de los chicos y sabiendo que el futbol es cada vez más precoz, lanzó una convocatoria para realizar cada año el Mundial en sedes fijas.

Once titular de México en el Mundial Sub-17. (Mexsport)

Fue así que Qatar se quedó con las ediciones de 2025 a 2030 con 48 selecciones, como se jugará el Mundial mayor por primera vez en 2026 dentro de Canadá, Estados Unidos y México.

El año pasado, México clasificó milagrosamente en su grupo y dio el bombazo al ganar en dieciseisavos de final a Argentina, por primera vez en su historia de Sub 17.