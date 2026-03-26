México no tiene 11 titular: ‘El Vasco’ dice que nadie lo tiene

Javier ‘El Vasco’ Aguirre descartó que la Selección Mexicana tenga un 11 titular de cara al Mundial 2026, pero lo que sí tiene es una idea futbolística. Ante el tema de los lesionados, sí cuenta con un plan ‘B’ y ‘C’.

“El 11 titular no lo tenemos nadie, sí tenemos idea futbolística, sí tenemos plan B, C, le ponemos jugadores. El 11 titular es difícil saberlo hasta la semana previa del partido, quizás con Serbia ya dirías seguramente estos 11 arrancarán la semana que viene, contra Sudáfrica”, indicó ‘El Vasco’ Aguirre en conferencia de prensa.

Contra Serbia se podría vislumbrar un 11 titular Mexsport

México se medirá a Serbia en el Estadio Nemesio Diez el próximo 4 de junio, lo que significará el último partido de preparación de cara al partido inaugural contra Sudáfrica, del 11 de junio de 2026. Para Javier Aguirre, no le gustaría conformismos.

“Tampoco me gustaría que estos 11 dijeran ‘yo soy titular y haga lo que haga voy a estar ahí’ porque eso no está bien. Aquí desde que estamos, sí ha habido jugadores que han jugado más minutos que otros, pero si tú ves hemos usado a mucha gente”, señaló.

Javier 'El Vasco' Aguirre destacó la adaptación de Álvaro Fidalgo Mexsport

‘El Vasco’ Aguirre recordó algunos malos resultados que ha tenido la Selección Mexicana.

“A juzgar por los resultados sí ha habido tardes malas, por supuesto, se me viene Colombia, el monumental de River, pero bueno, equipos alternativos, equipos con jugadores que en ese momento estaban disponibles y que hoy no lo están, hay otros en mejor momento, eso del 11 es difícil”, agregó.

ÁLVARO FIDALGO SIN COMPLEJOS EN SELECCIÓN MEXICANA

Álvaro Fidalgo se adapta rápidamente con la Selección Mexicana y Javier Aguirre destacó que es como uno más, sin complejos.

“Álvaro, bien, es un chavo que lleva cinco años con nosotros, acaba de volver a España, porque de ahí surgió, muy adaptado, conoce mucha gente, bromea con la gente, está como uno más, sin complejos, entrenando, muy natural, como todos. Hemos logrado generar un buen ambiente de trabajo, sí hay bajas, los extrañaremos, pero no podemos depender de nadie”, dijo.