La historia de Ochoa con el Tri antes de su última concentración

Guillermo Ochoa comenzó con su última concentración en la Selección Mexicana, misma que pondrá fin a 21 años vistiendo la playera Tricolor; seis Mundiales, una medalla de bronce en Juegos Olímpicos y 6 títulos de Copa Oro son parte de su legado.

Vistiendo la playera que lucirá la Selección Mexicana en el Mundial 2026, Guillermo Ochoa publicó un emotivo mensaje en redes sociales, donde destaca su orgullo por vestir la casaca nacional: “Mientras exista una oportunidad de luchar por este país… ahí estará mi alma primero”.

Guillermo Ochoa vivió su primer partido con la Selección Mexicana el 15 de diciembre de 2005 ante Hungría, logrando colarse a la lista final y vivir su primera experiencia mundialista en 2006, donde fungió como tercer portero tras la titularidad de Oswaldo Sánchez y la suplencia de José de Jesús Corona.

Ochoa logró convertirse en un referente con el paso de los años, siendo parte del equipo que se coronó en diversas justas. Estos son los títulos de Guillermo Ochoa con el Tri:

Copa Oro (6) / 2009, 2011, 2015, 2019, 2023 y 2025.

Medalla de bronce en Juegos Olímpicos (1) / Tokio 2020-21.

Nations League de Concacaf (1) / 2025.

Guillermo Ochoa suma 8 títulos con la Selección Mexicana. Mexsport

Todos los torneos de Ochoa con el Tri

Por su parte, aunque no logró alzar el título, estos son todos los torneos en donde Guillermo Ochoa fue parte de los elegidos para defender a México y, aunque en algunos de ellos no fue titular, su nombre terminó en la lista definitiva. Tal como se espera que suceda para el Mundial 2026 que arranca su actividad este jueves 11 de junio:

Juegos Olímpicos / Atenas 2004 y Tokio 2020-21.

Mundiales / Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2024, Rusia 2018, Qatar 2022 y México-Estados Unidos-Canadá 2026.

Copa Oro / 2007, 2009, 2011, 2015, 2019, 2023 y 2025.

Copa América / 2007, 2016

Copa Confederaciones / 2013 y 2017.

Nations League de Concacaf / 2019-20 y 2024-25.

Guillermo Ochoa se convertirá en uno de los 3 jugadores convocado a 6 Mundiales. Mexsport

BFG