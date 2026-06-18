México le gana por goleada a Estados Unidos en alma mundialista, afirma Hugo Broos, DT de Sudáfrica

Sudáfrica salió con un empate que mantiene vivas sus aspiraciones mundialistas, pero Hugo Broos abandonó el estadio con una reflexión que fue mucho más allá del marcador.

Mientras los jugadores de los Bafana Bafana celebraban el punto rescatado ante Chequia, el veterano entrenador belga dejó una frase que seguramente será bien recibida al otro lado de la frontera.

Para Broos, el Mundial 2026 se siente más en México.

La declaración surgió cuando le preguntaron por la experiencia de disputar un partido en el Estadio Atlanta, una de las sedes más modernas y espectaculares del torneo. Lejos de dejarse impresionar por la tecnología o el tamaño del inmueble, el técnico hizo una comparación inmediata con el Estadio Ciudad de México.

Si soy honesto, éste no es un estadio de futbol. Es un estadio fantástico, pero solo el césped es de futbol”, dijo.

La respuesta sorprendió porque Atlanta presume uno de los recintos más avanzados del planeta, con techo retráctil, pantallas gigantes y climatización controlada. Sin embargo, para Broos algo esencial se pierde entre tanta comodidad.

“Me gusta jugar en un estadio abierto y no siento la atmósfera, no siento el ambiente cuando uno lo compara con el Azteca (Estadio Ciudad de México”.

La frase resumió una sensación que varios visitantes han comentado durante este Mundial. Estados Unidos aporta infraestructura, capacidad y modernidad. México aporta algo más difícil de construir: tradición futbolera.

Broos explicó que, pese al impacto visual del inmueble estadunidense, nunca experimentó esa sensación que suele acompañar los grandes partidos de Copa del Mundo.

Esa piel erizada que producen los cánticos, la cercanía de la afición y la identidad de un estadio construido específicamente para el futbol. Sudáfrica salva el empate y sigue con vida

Dentro del campo, Sudáfrica sufrió para rescatar un empate 1-1 frente a una selección checa que durante largos lapsos pareció más cercana a la victoria.

El resultado dejó abierto el grupo y permitió a los africanos mantenerse en la pelea por un boleto a la siguiente ronda.

Sin embargo, Broos también aprovechó la conferencia para cuestionar uno de los temas que más debate ha generado en este Mundial: las pausas de hidratación.

A juicio del entrenador, la medida tiene sentido cuando las temperaturas son extremas, pero pierde lógica dentro de un estadio completamente climatizado.

Ayer entrenamos afuera y es caluroso, pero aquí no, no en este estadio”, señaló.

Según explicó, las interrupciones terminan afectando el ritmo de los encuentros, especialmente para los equipos que atraviesan un buen momento dentro del partido.

Los jugadores no tienen que tomar algo en 20 minutos. Más si dominas y tienes que cortar el juego para ir a la banda”, comentó.

Mientras Sudáfrica mantiene opciones de avanzar, Chequia quedó obligada a buscar una hazaña en su último compromiso de la fase de grupos.

Su próximo rival será México en el Estadio Ciudad de México, un escenario que, Broos ha criticado y aplaudido en unos cuantos días.