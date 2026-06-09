¡Entre bloqueos y caos! Sudáfrica llega a la CDMX: La amenaza que acecha la inauguración del Mundial

La Ciudad de México vivió una jornada de caos y alta tensión social este martes 9 de junio de 2026. En medio de un colapso vial provocado por múltiples protestas, el autobús de la selección de Sudáfrica se abrió paso desde Pachuca para encarar la recta final rumbo al partido inaugural del Mundial 2026.

Los Bafana Bafana abandonaron su base de entrenamiento en el estado de Hidalgo con destino a la capital del país, donde se medirán a la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México. El traslado terrestre se transformó en un auténtico desafío logístico debido a las manifestaciones simultáneas que asfixiaron las principales arterias vehiculares metropolitanas.

Bloqueos y protestas ahogan a la capital

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó movilizaciones masivas que estrangularon el tránsito desde las 09:00 horas. Sobre Paseo de la Reforma, maestros de la CNTE encabezaron marchas, mientras que colectivos de Ayotzinapa fueron retenidos por fuerzas federales en la autopista México-Cuernavaca. La crisis de movilidad afectó puntos neurálgicos como Tasqueña, Periférico Norte, la UAM Azcapotzalco y la caseta de Tlalpan.

La estrategia científica de Hugo Broos contra la altura

La decisión del combinado africano de ingresar a la sede mundialista con 48 horas de anticipación responde a una estricta planeación médica. El director técnico belga, Hugo Broos, diseñó el búnker en Pachuca para adaptar a sus futbolistas a los 2,240 metros sobre el nivel del mar que presenta el escenario del debut. El seleccionador busca mitigar los efectos de la hipoxia antes del pitazo inicial, programado para el jueves 11 de junio a las 13:00 horas.

El plantel realizó una última práctica matutina en la Universidad del Futbol de los Tuzos, utilizando una cancha de césped idéntico al del inmueble capitalino.

La decisión de basar el campamento en Pachuca responde a la necesidad de aclimatar a los futbolistas para afrontar las condiciones que encontrarán en la capital", explicó Broos.

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Sudáfrica analiza el cambio de hotel por caos en la CDMX

La expedición sudafricana tiene su hotel de concentración en la zona sur de la capital, la más afectada por las protestas, por lo que surgió la versión de que analizaban hacer un cambio a la zona de Santa Fe para evitarse el caos que se preve en la capital hasta la inauguración del Mundial.

Alerta máxima: amenazan la inauguración del Mundial

El partido reedita el histórico choque inaugural de Sudáfrica 2010, donde ambas escuadras empataron 1-1. Sin embargo, el entorno social amenaza con robarse los reflectores. Diversas organizaciones sociales y transportistas anunciaron una concentración masiva en los accesos del estadio durante la ceremonia de apertura.

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