EN VIVO: Puebla vs Chivas, Jornada 3 de la Liga MX
EN VIVO: Puebla vs Chivas, Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX
Se agregan tres minutos
¡¡¡Cerca Chivas!!! Izquierdazo de Daniel Aguirre que roza las redes por afuera
¡Se salvó de la amarilla! Brian Gutiérrez derribó a Emiliano Gómez en una oportunidad de gol y el árbitro Adonai Escobedo no sacó cartón preventivo
¡Las Chivas responden! Derechazo de Fernando González que pasó cerca del travesaño
¡¡¡¡¡GOOOOOOOOL DEL PUEBLAAA!!!!! En su primera llegada, Emiliano Gómez mandó un disparo cruzado que el "Tala" Rangel rechazó y dejó el balón en medio, para que Eduardo lo mandara al fondo
El Puebla adelantó líneas y ya se sacudió la presión de Chivas
Jordan Carrillo hizo una jugada de fantasía para quitarse a un rival, pero llegó otro rival para quitarle el esférico
¡¡¡Otra vez el portero del Puebla!!! Remate cruzado de "La Hormiga" que rechazó con el pie izquierdo y contrarremate que fue al poste
¡¡¡Doble atajadón de Ricardo Gutiérrez!!! Potente izquierdazo de Roberto Alvarado y el balón hizo un efecto extraño, pero el portero de Puebla salvó a una mano y después desvió el remate de cabeza de "La Hormiga"
¡¡¡Susto para el Puebla!!! Pase filtrado y el remate de "La Hormiga" González pasó por encima del arco
El grito de "¡Chivas, Chivas, Chivas!" se escucha desde los primeros instantes
¡¡¡INICIA EL ENCUENTRO!!!
Inicia el protocolo de la Liga MX
En su historial de partidos, Chivas ha ganado cinco de sus últimos seis compromisos con el Puebla
En el último enfrentamiento entre Puebla y Chivas, los dirigidos por Gabriel Milito se llevaron el triunfo con una goleada de 5-0 en la jornada 15 del Clausura 2026, lo que significó el resultado más abundante en sus encuentros
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto entre Puebla y Chivas, jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, que se disputa en el Estadio Cuauhtémoc!