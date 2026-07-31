Juegos Centroamericanos 2026: México conquista siete medallas en natación en la jornada de viernes

La natación volvió a ser una de las disciplinas más productivas para la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Durante la jornada de este viernes, México conquistó siete medallas, repartidas en cuatro de oro, dos de plata y una de bronce, para mantenerse como una de las principales potencias de la alberca en la competencia regional.

Además de la cantidad de preseas, la actuación mexicana estuvo marcada por las marcas registradas en la piscina. Tres de las cuatro medallas de oro llegaron acompañadas de nuevos récords de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, confirmando el nivel mostrado por los nadadores nacionales a lo largo del certamen.

Plata de Marcus Reyes. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Dos oros y una plata en los 100 metros espalda

La cosecha mexicana comenzó con las pruebas de 100 metros espalda en ambas ramas, donde la delegación nacional consiguió dos medallas de oro y una de plata.

En la final femenil, Celia Pulido se proclamó campeona con un tiempo de 1:00.83, registro que estableció un nuevo récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La marca anterior pertenecía a la colombiana Isabella Arcila y había sido establecida durante la edición de Barranquilla 2018.

La plata también fue para México gracias a Miranda Grana, quien detuvo el cronómetro en 1:01.45. El podio fue completado por la colombiana Jamín Pistelli con un tiempo de 1:01.88.

En la rama varonil, Marcus Reyes también subió a lo más alto del podio. El mexicano ganó la prueba con un tiempo de 53.84 segundos, suficiente para imponer un nuevo récord centroamericano.

La medalla de plata fue para Jack Cameron Harvey, de Bermudas, mientras que el bronce quedó en manos de Patrick Groters, representante de Aruba.

El podio con Celia Pulido y Miranda Grana. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Oro y bronce para México en los 200 metros pecho

La prueba de 200 metros pecho también dejó presencia mexicana en el podio.

En la rama femenil, Byanca Rodríguez conquistó la medalla de oro al finalizar con un tiempo de 2:27.99. La dominicana Emily Santos obtuvo la plata y la puertorriqueña Kristen Romano completó el podio con el bronce.

Por su parte, Andrés Puente consiguió la medalla de bronce en la competencia varonil tras registrar un tiempo de 2:15.43.

El oro fue para el puertorriqueño Xavier Ruiz, mientras que el colombiano Juan José Giraldo terminó en la segunda posición.

Medalla de oro para Byanca Rodríguez, Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Paulo Strehlke añade una plata en los 400 metros libres

En los 400 metros libres, Paulo Strehlke volvió a subir al podio y aumentó su cuenta personal de medallas en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El mexicano terminó la prueba con un tiempo de 3:52.96, resultado que le permitió quedarse con la medalla de plata.

El colombiano Juan Manuel Morales obtuvo el oro, mientras que el venezolano Adanuriel Rosal se llevó la medalla de bronce.

Paulo Strehlke es multimedallista de México en la justa. Adrian Macias/Mexsport

México cierra con oro y récord en el relevo 4x100 combinado mixto

La jornada concluyó con otra actuación destacada para la delegación mexicana en el relevo 4x100 combinado mixto.

El equipo integrado por Celia Pulido, Susana Hernández, Andrés Dupont y Jorge Iga conquistó la medalla de oro con un tiempo de 3:30.87, marca que también se convirtió en un nuevo récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El registro anterior también pertenecía a México, que había impuesto un tiempo de 3:31.13 durante la edición de San Salvador 2023.

Con cuatro medallas de oro, dos de plata y una de bronce, además de tres nuevos récords de la competencia, la natación volvió a convertirse en una de las principales fuentes de preseas para la delegación mexicana, que continúa ampliando su cosecha en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.