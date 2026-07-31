Chicharito Hernández pública carta y acusa de "malos manejos" en Chivas

Las palabras de Javier Hernández sobre su estadía en Chivas ha generado un sin fin de críticas hacía el delantero mexicano y días después, el propio ‘Chicharito’ respondió hacía esas palabras contra él.

CH14 refirió que su estadía en el Guadalajara no fue la más sensata y que al término de su contrato, él quería retirarse porque había perdido la felicidad por jugar futbol.

Tras esos comentarios, Javier lanzó un video mediante su canal de YouTube, explicando está situación.

Chicharito Hernández disputó 4 torneos con Chivas en su segunda etapa con el club Rojiblanco. Mexsport

Chicharito explica que en Chivas, hubo malos manejos físicos contra él

En el vídeo, Hernández lee una carta que él mismo escribió y aunque primero puntualiza que sus palabras no fueron en contra de Chivas, sí da a entender que el club no trabajó de buena manera en la parte física hacía él.

Mis comentarios iban dirigidos únicamente al manejo del club en esos momentos, sus decisiones y la organización y las formas del trabajo de todos esos momentos en los que yo estuve involucrado, y que a mí en lo personal me terminaron afectando”, refirió.

El Chicharito reafirmó su postura diciendo que “parece que es imposible que puedas decir que no fuiste feliz, que no estuviste contento, que no te sentiste de la mejor manera, porque la gente lo toma como un ataque”.

En una parte del vídeo, Hernández acusa que el manejo, en cuanto a la parte física, no fue el adecuado para él, y da entender que eso pudo haber sido parte de lo cual no tuvo éxito en el Guadalajara.

“Cada cuerpo es diferente: unos necesitan cargar más peso, otros menos... Lamentablemente el manejo interno y la metodología en el club estaban sumamente desorganizadas por varias razones. Acá se entrenaba a todo un plantel por igual, sin personalizar el desgaste, y eso terminó pasándole mucha factura a mi cuerpo con lesiones constantes”, afirmó.

Problemas personales, el otro lado del fracaso de Chicharito en Chivas

En algún momento se habló acerca de que los problemas personales que vivía Javier Hernández en aquel momento, también pudo haber afectado su rendimiento en Chivas, hoy, el Chicharito lo confirmó.

Detrás de un futbolista, que falla, que se lesiona o que no está rindiendo, también puede haber una persona intentando sobrevivir a una vida personal completamente rota y en caos”, señaló.

Por último, Hernández comentó que “agradezco a quienes sí estuvieron conmigo y me apoyaron. Se los agradezco de todo corazón. No quiero una afición que aplauda todo sin cuestionar. Entiendo que se exija, que se critique, lo único que creo es que podemos aprender a apoyar también cuando las cosas salen mal”.