Semana Internacional de la Lucha Libre: Calendario y eventos principales
El martes 4 de agosto habrá 10 luchas en la Arena México, tres de ellas de campeonato
La Semana Internacional de la Lucha Libre arrancará el próximo martes 4 de agosto en la Arena México, con una función de 10 batallas, que reunirá a estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), All Elite Wrestling (AEW), Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling (NJPW) y Major League Wrestling (MLW).
En la lucha estelar, Máscara Dorada se medirá a Kyle Fletcher, pero también habrá tres luchas de campeonato y matchs relámpagos. La función iniciará a las 7:30 de la noche.
CARTELERA COMPLETA DEL MARTES 4 DE AGOSTO EN LA ARENA MÉXICO:
- Lucha Estelar en mano a mano: Máscara Dorada vs. Kyle Fletcher.
- Por el Campeonato TNT: Kevin Knight (campeón) vs. Titán.
- Por el Campeonato Mundial de Ring of Honor: Bandido (campeón) vs. Bárbaro Cavernario.
- Match Relámpago con límite de 10 minutos: Soberano Jr. vs. Komander.
- Relevos atómicos – CMLL contra Familia de Don Callis: Zandokan Jr., Xelhua, Neón y Último Guerrero vs. Volador Jr., Hechicero, El Clon y Bryan Cage.
- Por el Campeonato de Parejas de NJPW Strong: Ángel de Oro y Niebla Roja (campeones) vs. Douki y Yujiro Takahashi.
- Match Relámpago: Esfinge vs. Austin Aries.
- Match Relámpago de Parejas – CMLL contra AEW: Calavera Jr. I y Calavera Jr. II vs. Blake Christian y Lee Johnson.
- Match Relámpago de Parejas: Kira y Candela contra Maya World y Hyan.
- Match Relámpago: Max Star contra Leon Cage.
AEW GRAND SLAM MÉXICO
Para el miércoles 5 de agosto, se realizará la segunda edición del Grand Slam México, que tendrá de aliciente el regreso de Andrade “El Ídolo” a la Catedral de la Lucha Libre.
“EL MACHO THE REAL LATINO MAN Guadalajara JALISCO!!! Próximo destino CIUDAD DE MÉXICO”, publicó el luchador en redes sociales.
6 de agosto: Será el inicio de los jueves de verano.
7 de agosto: Grand Prix Internacional 2026, uno de los eventos más esperados de los aficionados.
8 de agosto: Función en la Arena Coliseo.
9 de agosto. Función en la Arena México.