México hará rotaciones ante Bélgica; lista final podría tener sorpresas

Javier Aguirre habló por última vez previo al partido entre México y Bélgica de este martes 31 de marzo, mismo para el que hará rotaciones respecto al duelo frente a Portugal; sin revelar en qué posiciones, a dos meses de dar la lista final para el Mundial 2026, aseguró que podría haber sorpresas.

Refiriéndose a los 26 jugadores que representarán a México a partir del jueves 11 de junio en el Estadio Banorte –mismo que ha sido criticado por falta de visibilidad en distintas zonas- Javier Aguirre se mantiene sin cerrarle la puerta a los futbolistas elegibles de cara a la justa del siguiente verano.

Hablando de justicia deportiva, puede pasar cualquier cosa. Espero que todo vaya dentro dela normalidad y a lo mejor alguien que no está en nuestro radar puede venir al final. Se hace un análisis profundo no es un tema de caprichos”.

Juego de luces en el Estadio Banorte durante el medio tiempo del México Vs Portugal. Mexsport

Rotaciones para enfrentar a Bélgica

Cuestionado sobre si Guillermo Ochoa tendrá minutos, El Vasco mantuvo la línea y reveló que podrían tener hasta 10 cambios durante el duelo ante Bélgica, sin embargo, el tema del portero de AEL Limassol lo mantuvo en suspenso:

Está Carlos Acevedo también. Mañana hay una posibilidad de 10 cambios, están entrenando bien y no se sabe lo que puede pasar en el partido mismo. Si no juegan, ya les dije que en sus equipos mantengan un buen nivel y que tengan buena conducta y serán seleccionables”.

Titulares de la Selección Mexicana para el partido ante Portugal en el Estadio Banorte. Mexsport

Respecto a las lesiones, México espera recuperar a 6 de los 12 que se mantienen lejos de la presente convocatoria, destacando nombres como los de Gilberto Mora, Luis Chávez y Edson Álvarez, manteniendo en suspenso a Julián Araujo y Mateo Chávez y lamentando las bajas de gente como Luis Ángel Malagón y Marcel Ruiz:

Ha sido un aspecto que no contemplábamos con esa cantidad. Doce tipos no lo esperábamos, es demasiado castigo. Estoy ocupado en ellos y creo que por lo menos podríamos recuperar a 6”.

Finalmente, enalteciendo la zona defensiva y el poco gol recibido en los últimos partidos del Tri, Javier Aguirre dio a entender que Gallardo, Johan Vásquez, Montes y Reyes estarían asegurando su sitio en la zona baja para el debut ante Sudáfrica, sin embargo, nadie cuenta con su sitio completamente seguro:

No es que lo tenga claro, pero sí creo que tenemos una certeza de la parte defensiva, entendiendo que Huescas, Araujo y Mateo Chávez están lesionados. A ver si se recuperan y podemos reforzar el equipo”.

Bélgica será la última gran prueba de México de cara al Mundial 2026, sin embargo, previo al debut en la justa ante Sudáfrica, el Tri se medirá a Ghana, Australia y Serbia, disputando dos de estos tres compromisos en territorio nacional.

* A más tardar, la lista final de cada uno de los 48 países que jugarán el Mundial 2026 se revelará el sábado 30 de mayo.

BFG