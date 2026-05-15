Comisión de árbitros a la segura: Designaciones para Semifinales de vuelta

Tras la polémica en la que la Comisión de árbitros se vio envuelta para los partidos de ida, quedaron definidos los árbitros para las Semifinales de vuelta correspondientes al Clausura 2026 de la Liga MX, donde César Ramos Palazuelos y Daniel Quintero Huitrón serán los encargados de impartir justicia.

Será entre el sábado 16 y domingo 17 de mayo cuando se disputen los últimos 90 minutos de las eliminatorias que darán a conocer a los finalistas del Clausura 2026, donde Chivas, Cruz Azul, Pumas y Pachuca se mantienen en la contienda por el título de la Liga MX.

Una de las dos semifinales de vuelta correspondientes al Clausura 2026 irá por streaming. Mexsport

Estas son las designaciones arbitrales para estos compromisos, destacando la ausencia de Marco Antonio Ortiz Nava, quien podría estar asegurando su sitio para la Final de ida al no tener actividad en este fin de semana:

Chivas Vs Cruz Azul

A disputarse desde la cancha del Estadio Jalisco, Cruz Azul se encuentra obligado a la victoria para avanzar a la Final y soñar con bordar la estrella 10 en su escudo, sin embargo, el Rebaño de Gabriel Milito estará en la contienda por el título si vence o empara ante los cementeros este sábado 17 de mayo.

Estos son los árbitros que estarán presentes en dicho compromiso:

Árbitro central: César Arturo Ramos Palazuelos.

Asistente 1: Alberto Morín Méndez.

Asistente 3: Edgar Magdaleno Castrejón.

Cuarto árbitro: Fernando Hernández Gómez.

VAR: Erick Yair Miranda.

AVAR: Michel Caballero Galicia.

Chivas entregó el Estadio Akron a FIFA para el Mundial 2026, por lo que el Jalisco será su casa para el resto del Clausura 2026. Mexsport

Pumas Vs Pachuca

Por su parte, la eliminatoria que definirá al segundo invitado para la Final del Clausura 2026 se disputará el domingo 17 de mayo desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario, donde Efraín Juárez intentará ganar su primer partido de Liguilla desde que es entrenador en la Liga MX.

Árbitro central: Daniel Quintero Huitrón.

Asistente 1: Enrique Isaac Bustos.

Asistente 3: Leonardo Javier Castillo.

Cuarto árbitro: Katia Itzel García.

VAR: Diana Stephania Pérez Borja.

AVAR: Salvador Pérez Villalobos.

BFG