Yuto Nagatomo hasta las lágrimas por convocatoria de Japón; será su quinto Mundial

La lista de 26 futbolistas de Japón provocó varias reacciones, una de ellas fue muy emotiva. Yuto Nagatomo llegó hasta las lágrimas cuando escuchó su nombre. Y no es para menos, el defensa nipón tiene 39 años y vivirá su quinto Mundial.

Yuto Nagatomo comenzó su aventura mundialista desde Sudáfrica 2010 y acompañó a Japón por las citas de Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora la de 2026.

En un video que se difundió en redes sociales, el defensor lateral estaba sentado, atento a los nombres de la lista y cuando escuchó el suyo, soltó en llanto para después compartir sus impresiones sobre su convocatoria.

“A todos los que confiaron en mí y me apoyaron, a todos los que siempre me animaron, les agradezco de todo corazón. ¡En la Copa del Mundo haré estragos y sin falta les devolveré el favor!”, publicó en redes sociales.

Una de las sorpresas en la lista de Japón, fue la inclusión de Takehiro Tomiyasu, quien lleva casi dos años sin jugar con los ‘Samurai Blue’ debido a una serie de lesiones.

El defensa central jugó por última vez con Japón en el partido contra Siria del pasado 11 de junio de 2024.

LOS 26 ELEGIDOS POR JAPÓN PARA EL MUNDIAL 2026:

- Porteros: Zion Suzuki, Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako.

- Defensas: Yuto Nagatomo, Shogo Taniguchi, Ko Itakura, Tsuyoshi Watanabe, Takehiro Tomiyasu, Hiroki Ito, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara, Junnoske Suzuki.

- Centrocampistas/Delanteros: Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Koki Ogawa, Daizen Maeda, Ritsu Doan, Ayase Ueda, Ao Tanaka, Keito Nakamura, Kaishu Sanno, Takefusa Kubo, Yuito Suzuki, Kento Shoigai, Keisuke Goto.

LOS PARTIDOS DE JAPÓN PARA EL MUNDIAL 2026:

- Domingo 14 de junio: Países Bajos vs. Japón – Estadio Dallas.

- Sábado 20 de junio: Túnez vs. Japón – Estadio Monterrey.

- Jueves 25 de junio: Japón vs. Suecia – Estadio Dallas.