"Piel chinita": Himno de México 'aplasta' al de Ecuador en el Mundial 2026

El Himno de México retumbó en el Estadio Ciudad de México instantes antes de que el balón comenzara a rodar en el compromiso correspondiente a los 16avos de Final frente a Ecuador; las reacciones por parte de los aficionados a la escuadra Tricolor evidenciar el sentimiento que generó ante los más de 80,000 presentes en el Coloso de Santa Úrsula: “Piel chinita”.

Tras una hora de espera por la tormenta eléctrica que se hizo presente en la capital del país, México y Ecuador salieron a la cancha del estadio tres veces sede del torneo de futbol más importante (1970, 1986 y 2026).

Una vez finalizado el Himno de Ecuador, tocó el turno de las notas nacionales de México, por lo que un ensordecedor ambiente en la cancha de la capital del país estremeció y conmovió a los millones de aficionados que se hicieron presentes en redes sociales.

Estas fueron algunas de las primeras impresiones por parte de los seguidores mexicanos:

“Piel chinita al escuchar el himno nacional”.

“Hasta se me enchino la piel himno más bello viva México”.

“Que chingón se acaba de escuchar el Himno Nacional de México”.

“QUE HERMOSO HIMNO CARAJO!!!!! VAMOS NOSOTROOOOOOS!!!!”.

El ambiente se mantuvo en los primeros instantes del compromiso, donde México logró doblegar a ‘La Tri’ y sumar aproximaciones de peligro desde los pies de Gilberto Mora y la cabeza de Raúl Jiménez, quien al minuto 7 se perdió el primer tanto de la escuadra nacional ante el arco de un Hernán Galíndez que estaba completamente vencido.

BFG