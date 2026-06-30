¿Sólo Pelé lo supera? El récord histórico que acaba de alcanzar Gilberto Mora en el Mundial

Cuando Javier Aguirre entregó la alineación para enfrentar a Ecuador, la mayor sorpresa no fue una modificación táctica, sino un nombre. Gilberto Mora apareció entre los 11 titulares por encima de opciones con mayor experiencia como Álvaro Fidalgo y Bryan Gutiérrez. La decisión no tardó en convertirse en un nuevo capítulo histórico para el juvenil mexicano.

¿Qué marca consiguió Mora?

Con 17 años y 259 días, Mora se convirtió en el segundo jugador más joven en ser titular en un partido de fase final de una Copa del Mundo, una marca que únicamente supera Pelé, quien inició con Brasil un encuentro del Mundial de Suecia 1958 con 17 años y 239 días.

El mediocampista ofensivo de Xolos continúa acelerando una carrera que parece no conocer límites. Apenas unos días antes ya había escrito su nombre en la historia al debutar en el Mundial con 17 años y 240 días, convirtiéndose en el futbolista más joven del torneo y en el sexto más joven en disputar un partido mundialista desde que existe la competición.

Su irrupción también derribó un récord que México conservaba desde hace 96 años. El anterior poseedor era Manuel "Chaquetas" Rosas, quien había establecido la marca de precocidad de la Selección Mexicana durante el Mundial de Uruguay 1930.

Ahora, Mora vuelve a reescribir los libros de historia. No sólo se convirtió en el mexicano más joven en ser titular en una Copa del Mundo, sino que ingresó a una lista reservada para leyendas del futbol, encabezada por Pelé y conformada por nombres como Norman Whiteside, Samuel Eto'o, Femi Opabunmi y Salomon Olembé.

La apuesta de Aguirre fue mucho más que una sorpresa en la alineación. Fue una declaración de confianza hacia un futbolista que, antes de cumplir la mayoría de edad, ya comparte una página de la historia de los Mundiales con el considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos.