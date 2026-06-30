La Selección Mexicana desató la locura nacional tras abrir el marcador frente a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial de futbol. Julián Quiñones anotó a los 22 minutos del encuentro y habría provocado la activación de diversas alertas sísmicas a lo largo del territorio nacional.

El estallido de júbilo en las gradas del Estadio Ciudad de México generó vibraciones masivas en el terreno local. La euforia colectiva de los aficionados capitalinos y los seguidores en Guadalajara produjo un fenómeno inusual documentado por las autoridades. Los aparatos de medición detectaron las ondas superficiales cortas casi de inmediato.

Julián Quiñones y Raúl Jiménez celebrando. REUTERS

La estación de monitoreo RaspberryShake, ubicada en las inmediaciones del antiguo Estadio Azteca, registró una sobresaliente señal artificial. El gráfico de los especialistas mostró un pico de actividad coincidente con el instante exacto del grito de gol. Miles de personas saltaron simultáneamente para celebrar la ventaja tricolor.

El impacto de un evento artificial

Las estaciones sismológicas clasificaron este suceso como un gol sísmico debido a sus características físicas particulares. Las agujas de los dispositivos reaccionaron ante el golpe seco y colectivo de la multitud contra el suelo. Los expertos descartaron rápidamente cualquier movimiento telúrico originado por las placas tectónicas del país.

La estación sísmica Anáhuac, MIH respaldó los datos obtenidos en la zona metropolitana de la capital mexicana. Los sensores captaron la vibración rápida de los miles de espectadores presentes en el recinto deportivo. La enorme energía liberada por los saltos sincronizados viajó a través de todo el subsuelo citadino.

Afición mexicana celebrando en las calles. REUTERS

El fenómeno vibratorio traspasó las fronteras del centro del país y alcanzó el occidente de la república. Una de las estaciones sísmicas instaladas en el centro de Guadalajara, Jalisco, reportó también el festejo masivo. Los aficionados tapatíos replicaron la energía de la capital al celebrar la anotación del equipo nacional.

Calma oficial tras el festejo mundialista

El Sismológico Nacional mantuvo el silencio y no ha emitido un reporte al respecto. Puede ser que la dependencia gubernamental descartó dar información durante los minutos de supuesta actividad al no confirmarse. Los protocolos de emergencia civil permanecieron inactivos al identificar la fuente exacta de las potentes vibraciones superficiales.

Afición mexicana celebrando el gol de Julián Quiñones. REUTERS

El tanto del delantero nacional garantizó el control del partido internacional frente al aguerrido cuadro sudamericano. La afición mexicana demostró una vez más su impresionante capacidad para generar fenómenos físicos medibles durante la máxima justa del futbol. El evento pasará directamente a los registros históricos del monitoreo geológico del territorio mexicano.

Los ingenieros y sismólogos vigilarán de cerca los próximos encuentros de la escuadra nacional dentro de la fase eliminatoria de la competencia. Las autoridades de protección civil tampoco se expresaron sobre la supuesta actividad. El torneo mundialista continúa su marcha con la pasión desbordada en cada rincón del país.