Gol de Quiñones frente a Ecuador provoca 'temblor' en la Ciudad de México

Por un instante pareció que la Ciudad de México había respondido al grito de gol.

El disparo de Julián Quiñones contra Ecuador no sólo movió el marcador. También quedó registrado en un sismógrafo cercano al Estadio Ciudad de México, donde miles de aficionados celebraron al mismo tiempo el primer golpe de México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La explosión de la tribuna produjo una señal artificial. Una vibración provocada por la energía de miles de personas saltando, gritando y celebrando el gol del delantero mexicano, de acuerdo con SASSLA, una plataforma digital de alertamiento y gestión integral de riesgos de México.

No fue un terremoto, pero sí un fenómeno que ya tiene antecedentes en el deporte mundial.

Algo parecido ocurrió en Seattle con los aficionados de los Seahawks, cuya afición fue conocida por provocar los llamados “fan quakes” o movimientos sísmicos generados por la celebración colectiva. En partidos de playoffs, los saltos y gritos de los seguidores fueron captados por instrumentos del Pacific Northwest Seismic Network, especialmente durante la famosa carrera de touchdown de Marshawn Lynch en 2011, bautizada como “Beast Quake”.

En México, el momento llegó en una noche que ya era especial. Después de una tormenta eléctrica que retrasó el inicio del partido, el equipo de Selección de fútbol de México salió con una intensidad que pocas veces se había visto en la era de Javier Aguirre.

Fueron los mejores 45 minutos de México bajo el mando del entrenador.

Quiñones abrió el camino con un disparo potente que venció al arquero ecuatoriano. Después apareció Raúl Jiménez, quien amplió la ventaja al minuto 31 con una definición de enorme calidad para poner el 2-0.

La diferencia no sólo estaba en el marcador. Estaba en la manera de jugar.

México presionó, recuperó rápido la pelota y encontró espacios frente a un Ecuador que terminó la primera mitad sin respuestas claras. El equipo visitante buscó reaccionar antes del descanso, pero una mala ejecución en un tiro de esquina dejó escapar su última oportunidad.

Mientras tanto, las tribunas seguían celebrando.

El gol de Quiñones provocó uno de esos momentos que quedan registrados más allá del resultado. Una selección que juega en casa, una afición que vuelve a creer y un estadio que literalmente hizo vibrar el suelo.

Porque esta vez no fue un temblor. Fue un gol.