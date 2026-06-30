Euforia total: Así celebraron los goles de México ante Ecuador del Mundial 2026

Fue una euforia total en los Fan Fest instalados en el Zócalo de la Ciudad de México, Guadalajara y en Monterrey, cuando Julián Quiñones y Raúl Jiménez marcaron sus goles en el primer tiempo del partido ante Ecuador en los Dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Al minuto 22, Roberto Alvarado cedió el balón y Julián Quiñones desbordó por el sector izquierdo, recortó a su marcador y mandó un potente derechazo pegado al poste, sin que nada pudiera hacer Hernán Galindez.

Ocho minutos después. Julián Quiñones se quitó la barrida de un ecuatoriano y cedió el balón para que Raúl Jiménez controlara y mandara un “zapatazo” pegado al poste izquierdo del portero.

Previo al inicio del partido, también se vivió otro momento emotivo, cuando los aficionados de ambos países se unieron para corear el grito de “¡No están solo! ¡No están solos!” en apoyo a las víctimas de los terremotos de Venezuela.

El partido entre México y Ecuador inicio a las 8 de la noche, debido al aplazamiento por una tormenta eléctrica en el Estadio CDMX.

El ganador de este partido se enfrentará a Inglaterra o la República Democrática del Congo, que jugarán este miércoles a las 10 de la mañana en los Dieciseisavos de final del Mundial 2026.