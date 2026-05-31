Selección de Irán: historia, títulos, datos y su mejor jugador histórico 

La Selección de Irán se fundó en 1920 y se afilió a la FIFA en 1945. Su épioca dorada la vivió con tres conquistas de la Copa Asiática (1968, 1972 y 1976).En Juegos Asiáticos, Irán ha ganado tres medallas de oro

Pero el Equipo Melli como su historia nacional ha visto tintes políticos y una delgada línea de desafío al régimen, con manifestaciones dentro del campo de juego durante actos protocolarios.

A la Selección de Irán la dirige Amir Ghalenoei, desde marzo de 2023, con un buen desarrollo del proceso mundialista; logró su clasificación a la Copa Mundial de 2026 con amplio dominio de las eliminatorias AFC; Mehdi Taremi y Sardar Azmoun, las figuras.

DATO CURIOSO

En la región de Juzestán hay una loca pasión por el futbol brasileño. No por nada lo apodan “el Brasil de Irán”. En esta zona llegó el deporte a finales del siglo XIX por trabajadores británicos dedicados a la industria petrolera. La admiración por la técnica y estilo brasileño se mezcló. Mientras que el Sanat Naft FC, el equipo local, rinde honores a Brasil con un uniforme con los colores amarillo, verde y azul. Antes el deporte favorito de la región era el Chogan, un predecesor del polo. La actividad es ecuestre y en ambos extremos hay marcos similares a porterías y al concepto del futbol.

Irán buscará dar la sorpresa en la Copa del Mundo Iran Football Federation

FICHA TÉCNICA:

Participaciones totales: 7 (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022, 2026)

(1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022, 2026) Mejor posición histórica: fase de grupos (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022)

fase de grupos (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022) Mejor posición (Era Moderna): fase de grupos (2022)

fase de grupos (2022) Récord histórico (Partidos): 18 PJ, 3JG, 4JE, 11 JP

18 PJ, 3JG, 4JE, 11 JP Goles: 13 a favor, 31 en contra

13 a favor, 31 en contra Máximo goleador en Mundiales: Mehdi Taremi

Mehdi Taremi Jugador con más partidos: Ehsan Hajisafi (9)

Ehsan Hajisafi (9) Gol más rápido: Yahya Golmohammadi (minuto 36 vs México, 2006)

Yahya Golmohammadi (minuto 36 vs México, 2006) Racha de clasificaciones: 4

4 Confederación: AFC

FIGURA: Mehdi Taremi

DT: Amir Ghalenoei