México se cuelga plata en clavados sincronizados mixtos de la Copa Mundial celebrada en Montreal

El equipo mixto mexicano de clavados sincronizados sumó una medalla de plata en la Copa del Mundo que se disputa en Montreal, Canadá, con una puntuación total de 460.85, sólo nueve puntos detrás de China, en una jornada marcada también por la confirmación de la cancelación de la etapa programada en Zapopan.

El cuarteto integrado por Osmar Olvera, Aranza Vázquez, Randal Willars y Gabriela Agúndez logró subir al podio en la prueba de sincronizados mixtos al sumar 460.85 puntos. China obtuvo el oro con 469.40 y Canadá el bronce con 448.80.

Osmar Olvera forma parte del equipo que sumó una plata en Montreal. Redes sociales

La actuación mexicana confirmó la fortaleza histórica del país en la disciplina. Desde 1948 México ha conseguido medallas olímpicas en clavados y mantiene presencia constante en podios de Copas del Mundo y campeonatos internacionales.

La Copa del Mundo de clavados 2026, organizada por World Aquatics, marca el inicio de la temporada internacional entre el 26 de febrero y el 1 de marzo en Montreal, ciudad que ha sido sede de Juegos Olímpicos y múltiples eventos acuáticos de alto nivel.

World Aquatics reitera cancelación

El resultado mexicano llegó el mismo día en que World Aquatics notificó al gobierno mexicano que mantiene su decisión de cancelar la etapa prevista del 5 al 8 de marzo en Zapopan. El organismo explicó que federaciones participantes y atletas no querían viajar a México y que evaluaciones de riesgo de aseguradoras recomendaron no realizar el evento.

El Gobierno Federal había solicitado por escrito reconsiderar la cancelación. Sin embargo, el presidente de World Aquatics, Husain Al Musallam, ratificó la medida en una carta enviada a las autoridades de nuestro país

Zapopan, en el área metropolitana de Guadalajara, ha sido sede recurrente de competencias internacionales de clavados y alberga el Centro Acuático Code Metropolitano, considerado base del desarrollo de la disciplina en México. La cancelación representa un golpe logístico y económico para el calendario deportivo nacional.

En el plano competitivo, el desempeño del equipo mexicano en Montreal reafirma su consistencia en pruebas colectivas. Olvera, medallista olímpico en París 2024, continúa como figura emergente del equipo, acompañado por Agúndez, medallista en Tokio 2020, y por Vázquez y Willars, quienes han consolidado su presencia en finales mundiales.