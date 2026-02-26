Título SEO: Inseguridad en Jalisco tumba la firma de autógrafos de la leyenda del Barcelona, Xavi Hernández

La sombra de la inseguridad que se cierne sobre el área metropolitana de Guadalajara ha cobrado una nueva víctima en la agenda pública: la convivencia con leyendas internacionales del futbol. Tras la ola de violencia generada el pasado domingo por la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, los organizadores del evento “Legado del Deporte” dieron a conocer la cancelación de la firma de autógrafos que encabezaría el astro catalán Xavi Hernández.

La convivencia pretendía ser un puente entre la gloria del balompié europeo y la juventud jalisciense, sucumbió ante la falta de garantías de seguridad en la entidad.

Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta decisión pueda ocasionar y agradecemos su comprensión, ya que la prioridad es la seguridad y el bienestar de todos", informó la empresa en un comunicado.

Xavi acudirá a la capital de Jalisco para formar parte de la Copa de Leyendas el próximo 3 de marzo de 2026, en el Estadio Akron donde se enfrentarán exjugadores del Real Madrid y Barcelona

La promoción, anunciada el 16 de febrero, tenía cupo limitado y ofrecía póster conmemorativo, autógrafo y una fotografía profesional con el exfutbolista español Xavi Hernandez al adquirir el boleto.

Más tarde, el organizador señaló que la cancelación respondió a medidas preventivas para resguardar la seguridad del público y del propio Xavi Hernández, sin precisar otros motivos.

Jornada de cancelaciones

La detención del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el domingo pasado desató una serie de bloqueos, incendios y enfrentamientos que han mantenido a la población en un estado de alerta constante. Aunque las autoridades locales intentaron proyectar una imagen de control, la realidad de los hechos violentos traspasó fronteras, provocando que los equipos de seguridad de personalidades internacionales desaconsejaran cualquier aparición pública masiva.

Para Xavi Hernández, cuya presencia en México siempre genera un tumulto de seguidores, el riesgo de un evento de proximidad física resultó inaceptable bajo el actual clima social.

Esta cancelación no es un hecho aislado, sino la continuación de una semana de descalabros para el prestigio de Jalisco como sede de eventos de clase mundial. Apenas horas antes, se había confirmado que World Aquatics, en consulta con Aquatics México y el CODE Jalisco, decidió cancelar la parada de la Copa Mundial de Clavados programada para la siguiente semana.

Las razones detrás del adiós a los clavadistas internacionales y al evento de Xavi Hernández responden a los temores de inseguridad.