Logro sin precedentes: El futbol mexicano hace historia con tres nominaciones al Balón de Oro

El futbol mexicano vive el año más prolífico de su historia contemporánea tras confirmarse las nominaciones para el Balón de Oro 2026, galardón otorgado por la prestigiosa revista francesa France Football. Por primera vez en los registros, el balompié nacional cuenta con tres candidaturas luego de que los futbolistas Julián Quiñones y Scarlett Camberos ingresaran formalmente en el listado definitivo de los 30 finalistas al premio principal, mientras que el Club América Femenil compite en la terna a Mejor Club del Año.

La larga espera por ver a miembros del balompié local en esta selecta votación internacional terminó de golpe tras 11 años de ayuno, remontándose al 2015 cuando Andrés Guardado y Giovani dos Santos figuraron únicamente en una prelista de candidatos sin lograr librar el corte definitivo.

La árida historia tricolor durante las siete décadas del Balón de Oro —cuya primera entrega aconteció en 1960— tenía como único finalista real al arquero Guillermo Ochoa, quien finalizó en la trigésima posición tras recibir un sufragio en la edición de 2007.

El camino del América Femenil y Julián Quiñones hacia la élite

Camberos (América) y Quiñones (Al-Qadsiah) ahora esperan el cómputo final de las votaciones que realizan los miembros de la prensa especializada a nivel mundial para colocar sus nombres en la parte alta de la historia de la gala.

Los argumentos que sostienen la candidatura de 'La Pantera' Quiñones contemplan sus 33 goles anotados en Arabia Saudita y su excelsa participación en la pasada Copa del Mundo de 2026, donde marcó cuatro anotaciones con la playera del Tricolor.

Por su parte, el América Femenil y Scarlett Camberos lograron un hito tras un ciclo inolvidable en el que conquistaron el torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, la Concacaf W Champions Cup y el trofeo Campeón de Campeones. La entrega formal de los galardones se realizará en la ceremonia oficial programada para el lunes 26 de octubre en Londres, ciudad elegida por la UEFA para albergar el 70 aniversario del certamen.

La confusión en torno a Javier Aguirre

Es importante precisar que el director técnico nacional, Javier 'Vasco' Aguirre, no forma parte de los listados actuales de France Football. Su aparición en las boletas del año pasado correspondió de forma exclusiva al Premio The Best de la FIFA como Mejor Entrenador, un detalle técnico que suele causar confusión entre los aficionados.

Guillermo Ochoa y Rafael Márquez han sido dos de los mexicanos en los listados del Balón de Oro. Redes Sociales

Listado de presencia mexicana en la historia del Balón de Oro

Antes de la histórica edición de 2026, la lista de futbolistas de nacionalidad mexicana considerados para el premio de forma preliminar o final se limitaba a cinco nombres: