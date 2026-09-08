Aura de campeón: Isaac del Toro lidera el anhelo mexicano para el Mundial de Ruta de Canadá

Isaac del Toro liderará a la Selección Mexicana en el Mundial de Ciclismo de Ruta

El ciclismo mexicano alcanza un hito relevante tras la confirmación oficial de que Isaac del Toro encabezará a la Selección Mexicana de Ciclismo en el próximo Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2026. La competencia internacional se llevara a cabo en Montreal, Canadá, del 20 al 27 de septiembre.

El pedalista ensenadense afrontará la cita internacional en una etapa determinante de su carrera deportiva. Tras lograr el tercer lugar general en el Tour de Francia 2026 y proclamarse campeón en la Vuelta a Alemania 2026, Del Toro se ubica en la cuarta posición del Ranking Mundial de la UCI con 6,603.46 puntos. Ante su nivel competitivo actual y la baja por lesión de Tadej Pogačar, el mexicano figura entre los contendientes principales al título mundial.

Como fase final de su preparación, el integrante del UAE Team Emirates realiza campamento en Colorado previo a competir en las pruebas del UCI WorldTour en suelo canadiense: el Grand Prix de Québec (11 de septiembre) y el Grand Prix de Montréal (13 de septiembre). Ambos certámenes servirán de preámbulo para la prueba reina elite varonil del 27 de septiembre, que contempla un trazado de 273.7 kilómetros.Integrantes del equipo mexicano élite varonil

La Unión Ciclista de México ratificó que la delegación nacional contará con plaza completa en la categoría elite varonil gracias al puntaje acumulado por Del Toro. La escuadra que participará en el circuito urbano de Montreal está integrada por:

Isaac del Toro (Líder de la escuadra)

(Líder de la escuadra) Éder Frayre

Édgar Cadena

Ulises Castillo

Carlos García

Antonio Escárcega

Tomás Aguirre

Romina Hinojosa destaca en la delegación femenil

La representación nacional en el certamen mundialista incluirá también participación en la rama femenil elite. Dentro del contingente resalta la presencia de Romina Hinojosa, quien acude a la justa tras concluir su participación en el Tour de Francia Femenino, ubicándose como una de las piezas centrales del equipo mexicano para buscar puestos de vanguardia en la clasificación general.