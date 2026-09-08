Carlos Álvarez ya entrena con América y apunta al Clásico Joven ante Cruz Azul

El mediocampista español Carlos Álvarez tuvo este martes su primer entrenamiento con el América y bajo las órdenes del técnico Guillermo Almada, en sus primeros pasos como nuevo jugador de las Águilas.

El futbolista, quien llega procedente del Levante de la Primera División de España, busca integrarse lo antes posible a la dinámica del equipo para estar disponible y ayudar al conjunto azulcrema a cumplir sus objetivos en el Apertura 2026.

Álvarez se encuentra en buenas condiciones físicas, por lo que en el América esperan que pueda adaptarse rápidamente al ritmo de trabajo y del futbol mexicano.

El mediocampista español se mostró participativo y entusiasmado durante su primera práctica. Desde sus primeros minutos bajo las órdenes de Guillermo Almada, buscó mostrar sus condiciones y llamar la atención del estratega azulcrema.

La intención del jugador es acoplarse cuanto antes a sus nuevos compañeros y comenzar a competir por un lugar dentro del equipo.

¿Carlos Álvarez debutará ante Cruz Azul?

Uno de los grandes objetivos para Carlos Álvarez será estar disponible para el próximo fin de semana, cuando el América enfrente a Cruz Azul en el Clásico Joven, correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2026.

Aunque todavía deberá esperar la decisión de Guillermo Almada, el buen estado físico del español abre la posibilidad de que pueda tener sus primeros minutos con las Águilas en uno de los partidos más importantes del torneo.

El duelo ante Cruz Azul representaría un escenario de alto impacto para el debut del nuevo refuerzo americanista, en caso de que el cuerpo técnico determine incluirlo en la convocatoria.

Carlos Álvarez y la sombra de Álvaro Fidalgo

En América esperan que el nuevo mediocampista pueda responder a las expectativas generadas con su llegada. Una de las comparaciones que inevitablemente acompañarán a Álvarez será la de Álvaro Fidalgo, con quien mantiene una buena relación.

Además, el español utilizará el número 8, el mismo dorsal que portó Fidalgo durante su etapa con las Águilas.

Ahora, Carlos Álvarez tendrá el reto de escribir su propia historia con el América y demostrar desde sus primeros partidos que puede convertirse en una pieza importante para el equipo dirigido por Guillermo Almada.