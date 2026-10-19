Mexicanos en el extranjero: resultados del fin de semana

Catorce mexicanos, entre los que destacan Álvaro Fidalgo, César Montes y Johan Vásquez, tuvieron actividad o estuvieron pendientes de sus equipos en el extranjero durante el fin de semana del 16 al 18 de octubre. Desde Efraín Juárez en Hungría hasta Javier Aguirre en España, la jornada puso a prueba la continuidad de varios jugadores en sus respectivos clubes.

Los resultados de los mexicanos en el extranjero durante este fin de semana dejaron contrastes. Mientras Armando León anotó su sexto gol en la liga de Croacia, Johan Vázquez no pudo hacer nada para ayudar a su equipo en la derrota contra la Roma.

¿Cómo le fue a los mexicanos en el extranjero?

Armando León

El delantero tuvo una destacada participación este fin de semana con el NK Osijek de Croacia, pues anotó el único tanto de su equipo en el empate ante el HNK Gorica. Con este tanto, ya suma seis en la actual campaña.

Armando León marcó este fin de semana. X: @nkosijek

Álvaro Fidalgo

El ‘Maguito’ disputó 20 minutos el sábado con el Betis en la derrota por 5-2 ante el Barcelona. Pese a las llegadas del conjunto local, el equipo blaugrana fue mucho más contundente, con un Lamine Yamal inspirado que anotó y asistió.

Álvaro Fidalgo ingresó por Pablo Fornals en el partido ante el Barcelona. Redes Sociales

César Montes

El Cachorro tuvo participación durante 90 minutos en un aguerrido empate a tres goles entre el Lokomotiv de Moscú y el Krasnodar, donde destacó con siete de 10 duelos aéreos exitosos y ganó todos los mano a mano que tuvo en contra.

El defensa mexicano César Montes destacó en el emapte de su equipo ante Krasnodar. Instagram: cjasib

Mateo Chávez

El lateral izquierdo disputó 63 minutos en el empate a dos entre el AZ Alkmaar y el Cambuur. Su equipo supo venir de atrás y empató el partido al minuto 83 gracias a un penalti.

Mateo Chavez tuvo participación con su equipo este fin de semana. Redes Sociales

Johan Vázquez

Poco pudo hacer el capitán del Genoa en la derrota de su equipo contra la Roma por 2-0 en la Serie A. Asimismo, recibió una tarjeta amarilla por protestar al árbitro por una supuesta mano previa en el gol de Santiago Castro.

Johan Vazquez fue amonestado en el partido ante la Roma. Redes Sociales

Javier Aguirre

El Vasco tuvo su primer juego en Mestalla, en un empate sin goles entre el Valencia y el Athletic de Bilbao. Pese a que sus dirigidos tuvieron mayor llegada y posesión del balón, la pelota se portó caprichosa y se negó a besar las redes contrarias.

Javier Aguirre volvió a empatar con el Valencia. X: @valenciacf

Obed Vargas

El mediocampista mexicano fue convocado por Diego Simeone, pero no tuvo participación en un triunfo de alarido del Atlético de Madrid ante el Espanyol, con un gol de Álex Baena durante los últimos compases del encuentro. Cabe señalar que Obed no ha sumado minutos en lo que va de LaLiga.

Obed Vargas se quedo en el banquillo del Atlético de Madrid. Instagram: obed.vargas

Julián Quiñones

El entrenador del Al-Qadsiah optó por una rotación de plantilla para el fin de semana, dándole descanso a su goleador en la victoria ante el Abha.

Julián Quiñones descanso durante el fin de semana. X: @Alqadsiah

Armando González

La Hormiga participó durante los últimos minutos en la victoria de su equipo por 2-0 ante el Olympiacos.

Armando "La Hormiga" González ingresó al terreno de juego al minuto 80 en la victoria de su equipo. Captura de pantalla de Instagram olympiacosfc

Rodrigo Huescas

El lateral derecho regresó a la actividad a mitad de semana con el Copenhague durante un partido de Conference League, tras una rotura del ligamento cruzado anterior que lo alejó de las canchas desde octubre del año pasado. Sin embargo, este fin de semana no tuvo continuidad, ya que no fue convocado para el partido ante el AGF en la Superliga danesa.

Rodrigo Huescas vuelve a jugar con el Copenhague tras un año lesionado Copenhague

Efraín Juárez

El Győri ETO ganó 2-1 ante el Paksi SE, lo que confirma el buen paso del entrenador mexicano en el banquillo. Actualmente, marcha sublíder en la clasificación de la liga de Hungría. Tras 10 partidos disputados, solo ha sufrido dos descalabros.

Efraín Juárez se encuentra teniendo una buena temporada en el futbol de Hungría Instagram: etofc_official

Silvana Flores

La ex delantera de Pumas no tuvo participación el fin de semana con el Como 1907, en la victoria por 4-2 ante la Juventus en la Serie A femenil, pero sí estuvo en el banquillo.

La mexicana Silvana Flores no debuto durante el fin de semana con el Como 1907 Foto tomada de @Como_1907

Edson Álvarez

El mediocampista mexicano, de nueva cuenta, no fue convocado con el West Ham para el partido ante el Swansea City. Con este encuentro, ya suma dos meses sin ser considerado; sus últimos minutos fueron el 8 de agosto, durante un partido de Carabao Cup. Algo que refleja su pérdida de relevancia en el esquema de Nuno Espírito Santo.

Edson Álvarez se encuentra borrado del West Ham. X:@WestHam

Luis Chávez

Sumó su tercer fin de semana sin ser convocado debido a molestias físicas tras la fecha FIFA. Sin embargo, su equipo, el Dinamo de Moscú, venció 2-1 al CSKA Moscú y se afianzó como líder en la Liga Premier de Rusia.