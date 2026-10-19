Mexicanos en el extranjero: resultados del fin de semana
Armando León anotó con el NK Osijek, Álvaro Fidalgo volvió a jugar con el Betis y Javier Aguirre empató con el Valencia. Así les fue a los mexicanos en el extranjero.
Catorce mexicanos, entre los que destacan Álvaro Fidalgo, César Montes y Johan Vásquez, tuvieron actividad o estuvieron pendientes de sus equipos en el extranjero durante el fin de semana del 16 al 18 de octubre. Desde Efraín Juárez en Hungría hasta Javier Aguirre en España, la jornada puso a prueba la continuidad de varios jugadores en sus respectivos clubes.
Los resultados de los mexicanos en el extranjero durante este fin de semana dejaron contrastes. Mientras Armando León anotó su sexto gol en la liga de Croacia, Johan Vázquez no pudo hacer nada para ayudar a su equipo en la derrota contra la Roma.
¿Cómo le fue a los mexicanos en el extranjero?
Armando León
El delantero tuvo una destacada participación este fin de semana con el NK Osijek de Croacia, pues anotó el único tanto de su equipo en el empate ante el HNK Gorica. Con este tanto, ya suma seis en la actual campaña.
Álvaro Fidalgo
El ‘Maguito’ disputó 20 minutos el sábado con el Betis en la derrota por 5-2 ante el Barcelona. Pese a las llegadas del conjunto local, el equipo blaugrana fue mucho más contundente, con un Lamine Yamal inspirado que anotó y asistió.
César Montes
El Cachorro tuvo participación durante 90 minutos en un aguerrido empate a tres goles entre el Lokomotiv de Moscú y el Krasnodar, donde destacó con siete de 10 duelos aéreos exitosos y ganó todos los mano a mano que tuvo en contra.
Mateo Chávez
El lateral izquierdo disputó 63 minutos en el empate a dos entre el AZ Alkmaar y el Cambuur. Su equipo supo venir de atrás y empató el partido al minuto 83 gracias a un penalti.
Johan Vázquez
Poco pudo hacer el capitán del Genoa en la derrota de su equipo contra la Roma por 2-0 en la Serie A. Asimismo, recibió una tarjeta amarilla por protestar al árbitro por una supuesta mano previa en el gol de Santiago Castro.
Javier Aguirre
El Vasco tuvo su primer juego en Mestalla, en un empate sin goles entre el Valencia y el Athletic de Bilbao. Pese a que sus dirigidos tuvieron mayor llegada y posesión del balón, la pelota se portó caprichosa y se negó a besar las redes contrarias.
Obed Vargas
El mediocampista mexicano fue convocado por Diego Simeone, pero no tuvo participación en un triunfo de alarido del Atlético de Madrid ante el Espanyol, con un gol de Álex Baena durante los últimos compases del encuentro. Cabe señalar que Obed no ha sumado minutos en lo que va de LaLiga.
Julián Quiñones
El entrenador del Al-Qadsiah optó por una rotación de plantilla para el fin de semana, dándole descanso a su goleador en la victoria ante el Abha.
Armando González
La Hormiga participó durante los últimos minutos en la victoria de su equipo por 2-0 ante el Olympiacos.
Rodrigo Huescas
El lateral derecho regresó a la actividad a mitad de semana con el Copenhague durante un partido de Conference League, tras una rotura del ligamento cruzado anterior que lo alejó de las canchas desde octubre del año pasado. Sin embargo, este fin de semana no tuvo continuidad, ya que no fue convocado para el partido ante el AGF en la Superliga danesa.
Efraín Juárez
El Győri ETO ganó 2-1 ante el Paksi SE, lo que confirma el buen paso del entrenador mexicano en el banquillo. Actualmente, marcha sublíder en la clasificación de la liga de Hungría. Tras 10 partidos disputados, solo ha sufrido dos descalabros.
Silvana Flores
La ex delantera de Pumas no tuvo participación el fin de semana con el Como 1907, en la victoria por 4-2 ante la Juventus en la Serie A femenil, pero sí estuvo en el banquillo.
Edson Álvarez
El mediocampista mexicano, de nueva cuenta, no fue convocado con el West Ham para el partido ante el Swansea City. Con este encuentro, ya suma dos meses sin ser considerado; sus últimos minutos fueron el 8 de agosto, durante un partido de Carabao Cup. Algo que refleja su pérdida de relevancia en el esquema de Nuno Espírito Santo.
Luis Chávez
Sumó su tercer fin de semana sin ser convocado debido a molestias físicas tras la fecha FIFA. Sin embargo, su equipo, el Dinamo de Moscú, venció 2-1 al CSKA Moscú y se afianzó como líder en la Liga Premier de Rusia.