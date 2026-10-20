Banco Multiva, un camino de apoyo

Tras su paso por Querétaro y Ciudad de México, el CUPRA PÁDEL TOUR IMAGEN 2026 cerrará su recorrido en Invicto Pádel Puebla, con el propósito de impulsar el bienestar emocional y la inclusión social. Como patrocinador de Pádel con Causa, Banco Multiva respaldará en esta última etapa a dos organizaciones dedicadas a estas labores.

Glasswing International trabaja en salud mental en México, mientras que Villas Juan Pablo brinda educación y capacitación a personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual. Sumarse responde a una visión del bienestar que abarca tanto a sus colaboradores como a las comunidades. Andrea Aguilera Otero, directora ejecutiva de talento de Banco Multiva, explicó que el valor del patrocinio está en las personas a quienes puede beneficiar.

“Para nosotros no basta con patrocinar el deporte, sino que nos interesa a quién beneficiar realmente”, señaló. La directiva destacó que la actividad física fomenta disciplina, constancia y esfuerzo, y que estos valores cobran otra dimensión cuando acompañan una causa social.

Inclusión sin barreras

Villas Juan Pablo acompaña a sus alumnos y sus familias para fortalecer la autonomía y favorecer una vida digna, productiva e incluida en la sociedad. Además, cuenta con un centro de capacitación para la inclusión laboral, donde los alumnos adquieren herramientas para incorporarse a un empleo.

Kathia Blanco, directora de desarrollo institucional de Villas Juan Pablo, explicó que sus 38 alumnos están becados y que, al ser una organización sin fines de lucro, este tipo de apoyos contribuye a desarrollar los proyectos del colegio.

La institución también colabora con empresas y capacita a sus equipos para recibir a personas con discapacidad, con el objetivo de facilitar su integración en trabajos remunerados y con los derechos correspondientes.

Villas Juan Pablo brinda educación y capacitación a personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual.

Bienestar compartido

Esta participación forma parte de la manera en que Banco Multiva entiende el deporte dentro y fuera del entorno laboral. Aguilera Otero detalló que el banco ofrece clases especializadas gratuitas a sus colaboradores y cuenta con equipos representativos en distintas disciplinas.

Con su apoyo a Pádel con Causa, el deporte con propósito llegará a Puebla para cerrar una ruta cuyo valor también se mide fuera de la cancha: en el respaldo a la salud mental y en las oportunidades para que personas con discapacidad puedan estudiar, trabajar y decidir sobre su futuro.