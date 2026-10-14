Efraín Juárez: “Aquí es doble el esfuerzo” para convencer en el futbol húngaro

Efraín Juárez reconoció que dirigir al Győri ETO representa un reto particular por su condición de extranjero y la necesidad de adaptarse a una cultura diferente. El entrenador mexicano atraviesa una etapa positiva en Hungría, donde su equipo ocupa el tercer puesto de la clasificación, empatado en puntos con el segundo lugar.

En entrevista con Claro Sports, el estratega habló sobre las dificultades de su nueva experiencia y la responsabilidad de dirigir al vigente campeón de la liga húngara. Aunque se encuentra ilusionado con el proyecto, entiende que debe ganarse la confianza de una afición que no comparte su origen ni su cultura.

Aquí es doble el esfuerzo. Tienes que convencer a gente que no es tu país, no es tu gente. Todo suma y todo cuesta”, expresó Juárez al describir las exigencias de su trabajo en el futbol europeo.

El mexicano asumió este desafío después de dirigir a los Pumas durante el Clausura 2026, torneo en el que alcanzó la final y perdió el partido por el título ante Cruz Azul. Su salida del conjunto universitario se produjo en medio de la polémica, antes de emprender una nueva etapa profesional en Hungría.

Efraín Juárez tiene al ETO en la tercera posición de Hungría. Instagram: etofc_official

La adaptación de Efraín Juárez al futbol húngaro

Aunque el entrenador ya había trabajado en Europa, esta es la primera ocasión en la que dirige a un club como técnico principal en el continente. Anteriormente, se desempeñó como auxiliar en el Club Brujas y el Standard de Lieja, ambos durante su experiencia en el futbol de Bélgica.

Su llegada al Győri ETO implica asumir la conducción de un equipo que busca mantener su nivel competitivo. Juárez señaló que su intención es respetar las bases del proyecto y aportar su experiencia sin intentar modificar la identidad de la institución para ajustarla a sus propias preferencias.

El técnico también reconoció que la adaptación no se limita al terreno de juego. Vivir en Hungría supone familiarizarse con una cultura distinta a la mexicana, una circunstancia que forma parte de los desafíos que enfrenta durante su primera experiencia como entrenador principal en Europa.

Efraín Juárez se fue de Pumas como subcampeón. Mexsport

Un vestuario con 19 nacionalidades

Uno de los aspectos más particulares del Győri ETO es la diversidad de su plantilla, integrada por futbolistas de 19 nacionalidades de Europa, África y Sudamérica. Esta composición representa un desafío para el cuerpo técnico, que necesita transmitir sus indicaciones de manera clara a jugadores con diferentes idiomas y referencias culturales.

Juárez explicó que la comunicación requiere especial atención para evitar confusiones y conseguir que todos comprendan las instrucciones. El inglés funciona como la lengua común dentro del vestuario, aunque el entrenador debe procurar que sus mensajes sean precisos para mantener el funcionamiento colectivo.

Tienes que ser muy inteligente y muy claro en el mensaje porque, al final, no se habla el mismo idioma o no se entiende perfectamente. Todos nos hablamos en inglés.

El mexicano se mostró satisfecho e ilusionado con el proceso que desarrolla en el club, consciente de que su labor implica adaptarse a las características de la institución y encontrar la manera de integrar las distintas nacionalidades en una misma idea de juego.