Jugador del Sevilla 'explota' contra el Real Madrid: "Sabíamos a lo que veníamos"

La polémica arbitral no abandonó el Bernabéu tras el 4-1 del Real Madrid al Sevilla. Una acción de Arda Güler sobre Peque en la primera parte centró las quejas sevillistas: el turco no fue expulsado ni la jugada revisada desde el VAR, después de un evidente codazo.

Tras el pitido final, el lateral Juan Iglesias no se guardó nada y cargó con dureza contra las decisiones del colegiado Mateo Busquets Ferrer.

Pancarta en el Santiago Bernabéu en contra de Javier Tebas REUTERS

Juan Iglesias: “Sabíamos a lo que veníamos"

El defensa del Sevilla atendió a los micrófonos de Movistar LaLiga tras la derrota y fue contundente. Señaló que el partido se decidió por decisiones ajenas al juego y que la acción de Güler sobre Peque le pareció una agresión.

“Hemos estado en el partido, lo hemos intentado. Ha sido un partido que se ha decidido por decisiones que se han tomado. Creo que ha sido una agresión a Peque en la primera parte”, explicó Iglesias.

Sobre la acción polémica de Güler, el defensa del Sevilla refirió no estar de acuerdo con la decisión, aunque ya temía que eso pasará.

He visto la acción de Güler a Peque que me ha parecido una agresión. Y luego uno de los goles de ellos es una falta que ni han repetido en televisión. Sabíamos a lo que veníamos. Hay que hacer autocrítica también, pero ha habido decisiones que no han salido de nuestra parte”, refirió.

DT de Sevilla, muy molesto con el arbitraje

El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, fue igual de claro en la sala de prensa del Bernabéu. Centró su crítica en la no expulsión de Arda Güler por el codazo a Peque en el minuto 25, con 0-0.

“Hoy teníamos que haber jugado 11 contra 10 desde el minuto 25. Y el que no lo diga... es increíble. La veo y es que es roja. Es el resumen del partido. Once contra once, nada que decir, el Real Madrid ha merecido ganar, pero hay un partido que no se puede ver. Nos han privado de jugar otro partido”, señaló.

García Plaza enfatizó que el arbitraje no mostró la roja para el turco debido a que la siguiente semana jugarán contra el Barcelona.

“¿Por qué no le llaman del VAR? A lo mejor para que no lleguen a nueve puntos al Clásico. Es una jugada de VAR muy clara, estamos indignados. Espero que lo tituléis todos, no solo la web del Sevilla. Hay un partido once contra once que ellos merecen ganar, pero nos han privado de jugar otro partido”, concluyó.