Cristiano Ronaldo 'sufre' irrisoria multa y suspensión tras abandonar a Portugal

Cristiano Ronaldo fue sancionado el lunes con 30 días de suspensión por la Federación Portuguesa de Futbol tras abandonar la concentración de la selección a raíz de un desacuerdo con el entrenador, Jorge Jesús, sobre su papel en el equipo.

El consejo disciplinario de la federación afirmó que había admitido íntegramente la acusación contra el delantero de 41 años y le había impuesto una multa de 255 euros (285,83 dólares).

Ronaldo abandonó la concentración de Portugal en Copenhague antes del partido de la Liga de Naciones contra Dinamarca este mes, tras acusar a Jesús de haber incumplido en dos ocasiones su palabra sobre su papel en el equipo, después de que no fuera alineado como suplente contra Noruega.

Jesús negó haber llegado a ningún acuerdo con Ronaldo, pero dejó la puerta abierta a su regreso tras la victoria de Portugal por 2-1.

Bruno Fernandes revela que no tiene problemas con Cristiano Ronaldo REUTERS

El consejo disciplinario determinó que Ronaldo había cometido intencionadamente una infracción prevista en el artículo 160, apartado 1, del reglamento de la federación. El procedimiento se inició el 9 de octubre a raíz de los hechos denunciados dos días antes.

El comunicado no especificaba a qué partidos o actividades se referiría la suspensión, ni si el tiempo ya cumplido en virtud de una suspensión provisional se contabilizaría para la sanción de 30 días.

Ronaldo se disculpó posteriormente por no haber saludado a la afición tras el partido contra Noruega y por haber abandonado a sus compañeros, y afirmó que seguiría estando disponible para ser convocado una vez cumplida cualquier sanción derivada del incidente.

El presidente de la Federación Portuguesa de Futbol, Pedro Proença, ha declarado que todos los miembros de la federación deseaban que Ronaldo volviera a la selección una vez resuelto el asunto.

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal después de sentirse despreciado por el entrenador Jorge Jesús. Reuters

BFG