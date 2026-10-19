México cae ante España en su debut dentro del Mundial sub 17 femenil

México cayó 0-2 ante España en su debut dentro del Mundial sub 17 femenil, 2026 que se disputa en Marruecos; el conjunto Tricolor dirigido por Miguel Gamero se mantiene con posibilidades de superar la Fase de Grupos dentro del Grupo F.

España arrancó dominando el compromiso y, poco a poco, fue metiendo al conjunto azteca en su propio arco, generando que la portera Ania López apareciera en diversas ocasiones –al igual que el travesaño- para evitar que las europeas se marcharan por delante, sin embargo, se abrió en el tramo final del primer tiempo.

México 0-1 España

Perdiendo el balón en la salida por el costado de la derecha, Fernanda Monroy cedió el esférico para que Elena Vizuete recibiera el esférico y rematara contra Ania López, quien rechazó al centro y concedió la oportunidad para Carolina Ferrera, misma que controló y definió (42’) para estremecer las redes y abrir el marcador.

México 0-2 España

Antes de que culminara el primer lapso, Ania López volvió a salvar al Tri y Kemberly García contó con la oportunidad de igualar, por lo que Elena Vizuete no se tentó el corazón para que en el inicio del complemento (48’) un zurdazo magistral volviera a hacer vibrar la garganta de los aficionados europeos que buscan su tercera Copa del Mundo tras las obtenidas en 2018 y 2022.

Las modificaciones no lograron su cometido y el conjunto de Miguel Gamero terminó cayendo en su debut dentro del Mundial femenil sub 17 2026, dejando su destino para los compromisos ante Chile y Australia.

La actividad del Grupo F en la Jornada 1 del Mundial femenil sub 17, 2026 concluirá este mismo día, cuando Chile y Australia se midan en punto de las 12:00 horas –tiempo de la CDMX- en el Campo 4 del Complejo de Futbol Mohammed VI.

¿Cuándo vuelve a jugar México en el Mundial sub 17 femenil?

El siguiente partido de la Selección Mexicana en el Mundial sub 17 femenil 2026 será frente a Chile, duelo en el que las comandadas por Miguel Gamero deberán de imponer condiciones para llegar con posibilidades de avanzar de ronda a la última fecha de la Fase de Grupos:

Día: jueves 22 de octubre, 2026.

Horario: 12:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Instancia del torneo: Jornada 2, Grupo F – Mundial sub 17 femenil, 2026.

Canal de TV: Canal 9 y TUDN.

Alternativas por streaming: IzziGo y Vix.

* Por su parte, España se medirá a Australia en su segundo compromiso de la Fase de Grupos.

BFG