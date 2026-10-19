Julián Quiñones tiene nueva casa; busca ser sede del Mundial 2034

Julián Quiñones y Al Qadisiah se encuentran a punto de estrenar una nueva casa, el Aramco Stadium, recinto que cuenta con capacidad para 47,000 espectadores y que buscará ser sede del Mundial 2034 que podría disputarse en Arabia Saudita.

Desde su llegada en junio de 2024, Julián Quiñones siempre fungió como local en el Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd, inmueble que dejará de ser la casa de los Caballeros Rojos de cara a una remodelación del conjunto que marcha en el tercer sitio de la Saudi Pro League y que se mantiene en la contienda de convertirse en uno de los máximos protagonistas del futbol en Arabia Saudita.

Una vez conociendo su nueva casa, misma que tiene presupuestado estrenar el martes 1 de diciembre de 2026 en la Jornada 4 de la Champions League de Asia frente al Al-Gharafa SC de Qatar, Julián Quiñones se pronunció al respecto, deseando que su equipo logre obtener los resultados esperados:

“Ojalá le traiga resultados al equipo”, mencionó el delantero de la Selección Mexicana.

¿Mundial 2034 con Julián Quiñones?

Es un hecho que el Mundial 2034 tendrá como única sede Arabia Saudita, país que planea contar con 10 estadios distribuidos en 5 nuevos y 5 remodelados, mismos que estarán distribuidos en un total de 4 ciudades: Riad, Yeda, Khobar y Abha.

Siendo la máxima figura de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 al anotar 4 goles y convertirse en el máximo artillero Tricolor en la historia de las Copas del Mundo –junto a Chicharito Hernández y Luis Hernández- Julián Quiñones pinta para ser una de los elementos nacionales para el Mundial 2030, mismo que se llevará a cabo en Argentina, Paraguay, Uruguay, Marruecos, Portugal y España.

Para el Mundial 2034, Julián Quiñones contará con 37 años, por lo que estaría disputando su tercera Copa Mundial de la FIFA y su última bala en el máximo torneo de futbol, por lo que disputar un compromiso en el estadio en el que será local a partir del siguiente mes, podría ser una ventaja para La Pantera 6 veces campeón en la Liga MX con América, Tigres y Atlas.

Julián Quiñones suma 3 goles en el inicio de la temporada de la Saudi Pro League. Mexsport

BFG