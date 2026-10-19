La temporada termina para Jalen Hurts: los Eagles confirman embolias pulmonares

La temporada de los Philadelphia Eagles sufrió un duro revés en sus aspiraciones. El quarterback estrella Jalen Hurts se perderá el resto de la temporada 2026 de la NFL tras confirmarse un grave diagnóstico médico que lo apartará de los emparrillados de forma inmediata. La noticia fue oficializada a través de un comunicado conjunto emitido por la gerencia de la franquicia y la agente del jugador, Nicole Lynn.

De acuerdo con el reporte médico, el pasador de 28 años padece trombosis venosa profunda (TVP) y embolia pulmonar bilateral. La situación médica escaló a partir de una jugada ocurrida la semana pasada, cuando Hurts recibió un pisotón en la pantorrilla izquierda durante el partido contra los Los Angeles Rams. Lo que inicialmente se diagnosticó como un coágulo superficial avanzó por el torrente sanguíneo hasta desplazarse a ambos pulmones.

Protocolo médico y expectativas para el quarterback Jalen Hurts

Tratamiento inmediato: El mariscal de campo ha iniciado un tratamiento riguroso con anticoagulantes que se extenderá por al menos tres meses. Debido a los riesgos hemorrágicos que conlleva este tipo de medicación, Hurts tiene estrictamente prohibido realizar cualquier actividad física de contacto.

Pronóstico a largo plazo: A pesar de la gravedad del diagnóstico, el cuerpo médico de los Eagles compartió un panorama alentador. Hurts se encuentra clínicamente estable y sin limitaciones funcionales significativas en su rutina diaria. Los especialistas prevén una recuperación total que le permitirá retomar su carrera al 100% para la temporada 2027.

Rol en el equipo: Mientras inicia su rehabilitación, el jugador permanecerá cerca de la franquicia para apoyar desde las líneas laterales y mantener el acondicionamiento físico que le sea permitido.

El panorama deportivo para los Philadelphia Eagles

La baja de Hurts altera por completo el esquema del entrenador en jefe y la gerencia de Filadelfia. La organización ha ratificado al pasador de segundo año, Tanner McKee, como el mariscal de campo titular por el resto del año.

McKee ya asumió los controles de la ofensiva el pasado domingo en la derrota ante los Carolina Panthers, y ahora cargará con la responsabilidad de guiar a la franquicia en el cierre de la campaña regular.