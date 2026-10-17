Javier Aguirre suma otro empate con el Valencia y mantiene la lucha por la permanencia

Javier Aguirre sumó su segundo partido consecutivo con puntos al frente del Valencia, que empató 0-0 ante el Athletic Club en el Estadio de Mestalla, en un encuentro cerrado que dejó a los locales en la penúltima posición de LaLiga. El equipo del técnico mexicano sigue en zona de descenso, pero se mantiene a un punto del Levante, que tiene un partido pendiente.

En su presentación como local, el entrenador mexicano encontró un partido de pocas diferencias entre ambos equipos. El Valencia tuvo mejores sensaciones durante algunos tramos, aunque debió resistir los ataques del Athletic, especialmente en la primera mitad, cuando los visitantes generaron las oportunidades de mayor peligro.

El empate permitió al conjunto valencianista prolongar su racha de jornadas sumando desde la llegada de Aguirre. Sin embargo, el resultado todavía no le alcanza para abandonar la zona baja de la clasificación, en una disputa en la que varios equipos se encuentran separados por pocos puntos.

Valencia resiste ante el Athletic Club

El Athletic llegó a Mestalla después de sumar en sus cinco partidos anteriores, con dos victorias y tres empates. Ese antecedente se reflejó en un encuentro en el que el conjunto visitante encontró espacios para generar peligro, sobre todo, durante la primera mitad.

El Valencia consiguió soportar esos momentos y mantuvo su portería en cero. Aunque los locales mostraron mejorías en la segunda mitad, no lograron romper la igualdad y el partido terminó sin anotaciones.

Edin Terzić, entrenador del Athletic Club, resumió el equilibrio del encuentro al señalar que, desde su perspectiva, ninguno de los dos equipos había merecido ganar o perder.

La permanencia, a pocos puntos de distancia

El Valencia llegó a seis unidades y se mantiene en el decimonoveno lugar general. La diferencia con el Levante, ubicado por encima de la zona de descenso, es de un punto, aunque ese equipo todavía debe disputar su encuentro pendiente frente al Athletic Club a media semana.

La parte baja de la clasificación también depende de los partidos entre Osasuna y Racing de Santander, así como de Getafe contra Rayo Vallecano. Los cuatro equipos involucrados tienen ocho puntos, por lo que sus resultados modificarán el orden de la tabla.

A falta del cierre de la jornada, la distancia entre el Valencia y el Athletic, que ocupa el noveno lugar, es de tres puntos. Esa cercanía mantiene abierta la posibilidad de que los valencianistas escalen posiciones en las próximas fechas.

El siguiente compromiso será ante el Villarreal, que también se encuentra a tres puntos del Valencia. El encuentro en Mestalla representa una oportunidad para que el equipo de Aguirre consiga una victoria que lo acerque a la permanencia. El conjunto mexicano, sin embargo, todavía podría caer al último puesto si el Málaga vence a la Real Sociedad.