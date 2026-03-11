Adiós a las noches mágicas: Miroslava Montemayor se despide de la Champions

Las emocionantes rondas de eliminación directa de la Champions League trajeron consigo una noticia lamentable para los televidentes mexicanos. La carismática conductora de TNT Sports México, Miroslava Montemayor, sorprendió a toda la audiencia al confirmar su salida temporal de las pantallas. Justo cuando el torneo entra en su etapa más vibrante de los Octavos de Final, la presentadora se vio obligada a ponerle una pausa a su carrera. El motivo encendió las alarmas entre sus seguidores: una severa lesión física que requiere atención médica inmediata y reposo absoluto.

Miroslava Montemayor con la camiseta de la Selección Mexicana. Foto de IG: Miroslava Montemayor

EL TRISTE ANUNCIO DE MIROSLAVA MONTEMAYOR EN PLENA TRANSMISIÓN

Justo en la antesala del duelo entre Bodo/Glimt y Sporting de Lisboa, la periodista tomó los micrófonos para sincerarse con su público. Con su característico sentido del humor, pero evidenciando la incomodidad de la situación, Miroslava Montemayor detalló que su cuerpo decidió quebrarse literalmente en el instante menos oportuno. Esta inesperada fractura en la pierna la margina por completo de las famosas noches mágicas europeas.

La noticia cayó como balde de agua fría para los fanáticos que sintonizaban la previa, quienes de inmediato saturaron las redes sociales con mensajes de apoyo. En sus propias palabras, la conductora explicó que necesita someterse a un proceso de recuperación para arreglar su extremidad, lo que la imposibilita de asistir a los foros de grabación durante la parte más crítica de la temporada 2025-2026.

¿CUÁNDO REGRESARÁ MIROSLAVA MONTEMAYOR A LAS PANTALLAS?

La gran duda que surgió de inmediato entre los amantes de la Champions League gira en torno a su tiempo de recuperación. La experta en deportes calculó un periodo de ausencia de aproximadamente seis semanas, aunque mantiene la fe intacta de acortar ese lapso para reincorporarse a las transmisiones de la Champions League lo antes posible. Mientras tanto, prometió no abandonar del todo a su fiel comunidad.

Miroslava Montemayor con vestido negro. Foto de IG: Miroslava Montemayor

Para alivio de muchos, la regiomontana confirmó que mantendrá una interacción constante a través de sus plataformas digitales, comentando no solo los cruces del torneo continental, sino también la apasionante actividad de la Premier League. De esta forma, buscará seguir aportando su análisis desde la comodidad de su hogar.

Las reacciones de la fanaticada no tardaron en manifestarse. Plataformas como X se llenaron de muestras de cariño, palabras de aliento y, por supuesto, las clásicas bromas de sus admiradores. Mensajes como "Ya no veré el torneo hasta que regreses" demostraron el impacto y la gran conexión que la conductora logró con la audiencia a lo largo del tiempo. Sin duda, las coberturas de TNT Sports sentirán un vacío importante en estas próximas semanas, mientras el público cuenta los días para verla de vuelta debatiendo sobre el mejor futbol del planeta.