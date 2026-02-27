Al Real Madrid le tocó un duro rival en los Octavos de final de la Champions League. Pep Guardiola y su Manchester City chocarán con el cuadro blanco en esta ronda, mientras que en otro partidazo será entre el PSG y el Chelsea, luego del sorteo que se realizó en la sede de la UEFA, en Nyon, Suiza.

El sorteo no fue tan benévolo para el Real Madrid, 15 veces campeón de Europa, que por quinta ocasión chocará contra el Manchester City, considerado como un ‘Clásico’ en la Champions League.

Quedaron definidos los Octavos de final de la Champions League Reuters

ASÍ QUEDAN LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Real Madrid vs. Manchester City.

Bodo/Glimt vs. Sporting.

Paris Saint-Germain vs. Chelsea.

Newcastle United vs. Barcelona.

Galatasaray vs. Liverpool.

Atlético Madrid vs. Tottenham Hotspur.

Atalanta vs. Bayern Munich.

Bayer Leverkusen vs. Arsenal.

¿CUÁNDO SE JUGARÁN LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE?

Los partidos de ida para el 10 o 11 de marzo de 2026:

PSG – Chelsea.

Galatasaray vs. Liverpool.

Real Madrid vs. Manchester City.

Atalanta vs. Bayern Múnich.

Newcastle vs. Barcelona.

Atlético de Madrid vs. Tottenham.

Bodo/Glimt – Sporting CP.

Bayer Leverkusen vs. Arsenal.

Real Madrid vs. Manchester City, el duelo más atractivo de los Octavos de final de la Champions League Reuters

Los partidos de vuelta el 17 o 18 de marzo:

Chelsea vs. PSG.

Liverpool vs. Galatsaray.

Manchester City vs. Real Madrid.

Bayern Múnich vs. Atalanta.

Tottenham vs. Atlético de Madrid.

Sporting CP vs. Bodo/Glimt.

Arsenal vs. Bayer Leverkusen.

En la temporada pasada, el Real Madrid celebró su primera victoria en el Etihad Stadium y eliminaron al Manchester City en los ‘playoffs’ de la competición, con un triplete de Kylian Mbappé en la vuelta en el Santiago Bernabéu. El cuadro blanco también avanzó a semifinales tras eliminar a los “citizens” en la temporada 2023-2024, antes de ‘La Orejona’ 15.

En el lapso 2022-2023, el Manchester City tuvo una victoria que disfrutó, con una goleada de 4-0 en el Etihad Stadium. El equipo inglés fue campeón de Europa.

En dado caso de avanzar, el Real Madrid tendrá un duro camino si quiere llegar a la final de la Champions League. Primero tendrá que pasar al Manchester City, se podría enfrentar al Bayern Múnich en Cuartos de final, en semifinales al Liverpool, Chelsea o PSG, y en dado caso de avanzar a la final, se podría enfrentar al Barcelona. “Es curioso que todas las temporadas estamos jugando contra ellos, creo que ya son cinco temporadas seguidas jugando contra el Manchester City y, por lo tanto, nos conocemos muy bien. Ellos tienen un gran equipo y eso le da muchas opciones a Guardiola”, declaró Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid.

EL BARCELONA CON MEJOR SUERTE EN EL SORTEO DE CHAMPIONS LEAGUE

El Barcelona de Hansi Flick evitó al PSG y se cruzará ante el Newcastle en los Octavos de final de la Champions League. En Fase de Liga, los blaugranas ya le ganaron 1-2 al Newcastle.

En dado caso de avanzar, el Barcelona podría enfrentarse al Tottenham o el Atlético de Madrid, en semifinales al Arsenal y en la final al Real Madrid.