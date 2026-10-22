Messi declaró lo que su padre le decía: “Siempre habrá una jugada más”

Este jueves en una entrevista en Oviedo, un día antes de recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, Lionel Messi recordó a su padre, quien falleció el pasado 8 de agosto. El astro argentino detalló los consejos recibidos, y que posteriormente lo llevaron a consagrar una carrera legendaria en el futbol.

El jugador del Inter Miami reveló las pláticas que solía tener con Jorge Messi después de los entrenamientos y partidos, en las que le daba su opinión. Uno de los consejos más importantes para su trayectoria fue que nunca dejara de intentar hacer cosas distintas con la pelota, sin importar el riesgo.

Me decía que agarrara la pelota e intentara, salga bien o mal, que no me quede con eso, que siempre había una jugada más”, expresó para la agencia EFE.

El consejo de su padre terminó convirtiéndose en una filosofía que acompañó a Lionel Messi durante toda su carrera: nunca dejar de intentarlo. Esa capacidad del argentino para volver a encarar, buscar un pase o inventar una jugada después de un error fue una de las características que lo distinguieron a lo largo de los años, así como durante su desarrollo con la selección albiceleste, con la que, pese a perder múltiples finales, logró darle al pueblo argentino una Copa del Mundo y un par de Copas América.

Por lo tanto, aquel consejo fue algo que no solo marcó su estilo de juego, sino también su vida misma, ya que aquellas palabras resumen una parte fundamental de su grandeza: una oportunidad fallida, no significa un objetivo perdido.

Messi recuerda al Barcelona como el club de su vida

Con cariño, el astro argentino evocó su etapa como blaugrana, en la que consagró su nombre en la memoria histórica del futbol mundial al conseguir 33 títulos oficiales y lograr 941 contribuciones de gol en 778 partidos.

Tuvimos la suerte de haber ganado todo, también de la manera en que lo hicimos, de cómo disfrutábamos de jugar, de ganar, de conseguir cosas importantes, pero sobre todo de cómo gozamos del día a día, de los entrenamientos, lo pasábamos muy bien”.

El romance entre Lionel Messi y el Barcelona duró aproximadamente 20 años, desde que llegó a las categorías inferiores del club. En 2021, partió al futbol francés para jugar con el PSG. De igual forma, aseguró que es difícil resumir en pocas palabras lo que significa el equipo catalán para él.

Obviamente, tengo un cariño muy, muy especial por la ciudad, por el club… Es el club de mi vida”.

Messi recibirá el último galardón que ilusionaba a su padre

El astro argentino reveló que, en varias ocasiones, Jorge Messi le pidió asistir a Oviedo para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, pues era algo que le hacía mucha ilusión. Lionel aseveró que también era importante para él, pero que, debido a su apretada agenda, no podía asistir.