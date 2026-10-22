No le queda mal al ‘Canelo’: mexicano cerca de medallas en Mundial de Boxeo

Josué “Pee Wee” Zepeda sigue respondiendo al apoyo que le brindó Saúl ‘Canelo’ Álvarez, al sumar su tercera victoria en el Campeonato Mundial de Boxeo Sub-19 que se realiza en Budva, Montenegro, y está cerca de la zona de medallas.

El rosaritense venció al canadiense Racim Benaoudia por RSC en el tercer round, por lo que accedió a los Cuartos de final en la categoría de los 60 kilogramos.

Josué Zepeda lució dominante en los dos primeros rounds y en el tercero el réferi detuvo la pelea.

“¡Zepeda da el golpe final! Detiene al canadiense para avanzar a los Cuartos de final”, destacó World Boxing.

“Pee Wee” Zepeda se medirá a Daniyar Akbissenov en los Cuartos de final el próximo sábado 24 de octubre.

Por su parte, Jehiely García (51 kilogramos) y Carlos Morales (55 kilogramos) quedaron eliminados tras caer en sus respectivos combates.

MEXICANOS QUE SIGUEN CON “VIDA” EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE BOXEO SUB-19

Gladys Mendoza. Enfrentará a la croata Ema Andela Zaja este viernes 23 de octubre, en la ronda de los Octavos de final de la categoría de los 48 kilogramos.

Gael Rivas. Se medirá al argelino Riadh Belhaidouche este viernes 23 de octubre, en la ronda de los Cuartos de final de la categoría de los 50 kilogramos.