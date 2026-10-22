Trump desata su furia contra LeBron James por su polémica actitud durante el himno estadounidense

El presidente Donald Trump ha desatado una fuerte polémica en la opinión pública estadounidense tras criticar duramente a la superestrella de la NBA, LeBron James. Trump lo calificó de “vergüenza total” tras un gesto controvertido captado durante la entonación del himno nacional de Estados Unidos. El mandatario utilizó su plataforma Truth Social para difundir el video del jugador e instar a que ofrezca disculpas públicas a la nación, reavivando la larga y conocida enemistad entre la Casa Blanca y el atleta.

La polémica en el Madison Square Garden

El incidente ocurrió en Nueva York durante el partido inaugural de la temporada 2026-27 de la NBA. Mientras se interpretaba el tradicional "The Star-Spangled Banner", LeBron James, quien debuta con los Philadelphia 76ers en su histórica campaña número 24 como profesional, fue captado realizando movimientos corporales de calentamiento.

El jugador de 41 años de edad simuló ejecutar un swing de golf y ensayó un tiro en suspensión sin balón en plena ceremonia protocolaria. Mientras la mayoría de sus compañeros de equipo permanecían inmóviles en señal de respeto, la actitud distraída del baloncestista atrajo rápidamente las miradas de los asistentes y las críticas de los sectores más conservadores de la política.

Las duras declaraciones de Trump contra LeBron James

Fiel a su estilo directo, Donald Trump no tardó en reaccionar en el ecosistema digital. "¡Mientras suena nuestro himno nacional, LeBron James le falta al respeto a nuestro país! Dije desde el principio que no vale nada; es una VERGÜENZA TOTAL", sentenció el mandatario en su publicación. Además de los duros calificativos, Trump exigió una reparación moral inmediata en el mismo post: "¡LeBron James debería pedir disculpas a todos esos grandes guerreros y héroes estadounidenses que murieron por la bandera de Estados Unidos!".

Un historial de tensiones entre la política y el deporte

Este nuevo enfrentamiento mediático no es un hecho aislado, sino un capítulo más en el largo historial de tensiones entre ambos personajes que data desde el primer mandato de Trump. La relación comenzó a fracturarse severamente en el año 2017, cuando James llamó "vago" al magnate tras retirar la invitación de la Casa Blanca para los campeones Golden State Warriors.

Desde entonces, el máximo anotador en la historia de la liga ha sido un activo defensor de las causas sociales y los derechos civiles, manifestando abiertamente su apoyo a los rivales políticos de Trump. Por su parte, el mandatario ha cuestionado públicamente el intelecto del atleta en entrevistas previas e incluso ha declarado de forma irónica que prefiere el legado de Michael Jordan en las duelas.

Hasta el momento, los representantes de LeBron James no han emitido comentarios en sus perfiles oficiales respecto a la queja de Trump. El histórico deportista, enfocado en el arranque competitivo tras guiar la victoria de los Sixers 106-100 ante los Knicks, continúa demostrando su compromiso social fuera de las duelas, un terreno donde ha asegurado que su impacto a largo plazo puede ser incluso mayor que el de sus récords deportivos.