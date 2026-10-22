Elijah Arroyo dice adiós a la temporada: baja sensible para Seattle y la afición mexicana

Duro golpe para Seattle y también para la delegación azteca en la NFL. La tarde de este miércoles se ha confirmado que el ala cerrada (TE) de raíces mexicanas, Elijah Arroyo, es baja para los Seahawks por lo que resta de la temporada.

De acuerdo a información del periodista Adam Schefter, Arroyo entrará a quirófano hoy mismo para ser operado de una lesión en el hombro derecho, la cual sufrió en el último juego de TNF hace una semana entre Seattle Seahawks y Denver Broncos.

La recuperación de Arroyo será de varios meses, por lo que será mandado a la Lista de Lesionados por lo que resta de la temporada y no volverá a ver actividad hasta el próximo año.

El TE de raíces mexicanas vivía apenas su segundo año en la NFL, luego se ser elegido por Seattle en la Segunda Ronda del Draft de la NFL en 2025. En su primera campaña tuvo actividad en 13 juegos, sumó un total de 179 yardas y registró un touchdown, coronando su año de novato ganando el Super Bowl y levantando el Vince Lombardi.

Esta campaña había comenzado con números más discretos para Arroyo, quien solamente tuvo una recepción para 17 yardas en los seis juegos que vio actividad.

Elijha Arroyo y sus raíces mexicanas

Elijah Arroyo porta con orgullo sus raíces mexicanas gracias a la herencia de sus abuelos paternos y a su infancia vivida parcialmente en Cancún, Quintana Roo. Esta conexión cultural y sus inicios en equipos locales como los Troyanos lo han convertido en referente de México en la NFL.

Pese a haber nacido en Florida, Arroyo siente orgullo por sus raíces mexicanas y durante los festejos del pasado Super Bowl presumió la bandera de México por todo el emparrillado del Levi’s Stadium.