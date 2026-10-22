Mundial Femenil Sub-17: ¿Qué necesita México para calificar a la siguiente ronda? 

La selección mexicana femenil Sub-17 jugará su pase a los octavos de final del Mundial de Marruecos 2026 ante Australia, en la última jornada del grupo F.

El tricolor suma tres puntos en el grupo, donde España ya aseguró su clasificación con seis unidades, mientras que Chile y Australia mantienen un punto.

Si México empata ante Australia, llegará a cuatro unidades y podría avanzar a octavos de final; en cambio, una derrota las dejaría con tres unidades y las obligaría a depender de los resultados de los demás grupos para clasificar como uno de los cuatro mejores terceros lugares.

El partido inicial del grupo estuvo encabezado por la selección española, que derrotó 3-1 a Australia con un doblete de Ángela Gálvez y un tanto de Elena Vizuete. Frida Karaberis marcó para las australianas, que se quedaron con un punto después de dos partidos.

México reaccionó después de comenzar abajo en el marcador ante Chile, que se adelantó con un gol de Catalina Muñoz al minuto 12. Mía Urbano empató al 35, Citalli Reyes puso 2-1 al 65 y Nicole Jiménez marcó el tercero al 83 para sellar la victoria del Tricolor.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones del Grupo F?

Después de los dos encuentros de la segunda jornada y con 8 goles anotados en este camino del mundial, estas son las posiciones de cada uno de los 4 integrantes del Grupo F:

1. España / 6 puntos +5 (5 goles a favor y 1 en contra).

2. México / 3 puntos +3 (3 goles a favor y 3 en contra).

3. Chile / 1 punto +2 (2 goles a favor y 4 en contra)

4. Australia / 1 punto +2 (2 goles a favor y 4 en contra)

¿Cómo se jugará la jornada 3 del Grupo F?

La fase de grupos terminará el domingo 25 de octubre con los dos partidos del sector, que definirá quien pasará a octavos de final.

México vs. Australia: El equipo mexicano buscará cerrar la fase con una victoria; el resultado será determinante para ambas selecciones. El encuentro se disputará a las 09:00 horas, tiempo del centro de México, y se transmitirá por Canal 9, TUDN y Vix.

Chile vs. España: La selección española llega como líder del sector con seis puntos y luchará por conservar el primer lugar ante el conjunto chileno que suma una unidad. El encuentro está programado para las 09:00 horas, tiempo del centro de México, y se transmitirá por Vix.

En Marruecos 2026, los dos primeros lugares de cada grupo y los cuatro mejores terceros avanzan a octavos de final. Por ello, México debe asegurar su clasificación con una victoria, para no esperar las opciones de avance si es que llegan con un empate o una derrota.