La Hormiga González provoca el gol del triunfo del Olympiacos en Europa League

Armando “Hormiga” González entró de cambio y provocó el autogol con el que el Olympiacos venció 1-0 al Sparta Praha en la tercera jornada de la UEFA Europa League. El mexicano ingresó al minuto 61 y fue determinante para que el conjunto griego consiguiera su tercera victoria consecutiva y mantuviera el paso perfecto en la competición.

Con el marcador sin goles, el entrenador Imanol Alguacil recurrió al delantero mexicano para buscar una solución en ataque. González respondió 17 minutos después de su ingreso, cuando participó en la jugada que terminó por romper la igualdad y le dio al equipo de El Pireo los tres puntos en casa.

La Hormiga participa en el gol de la victoria

El tanto llegó al minuto 78, en una acción que comenzó por la banda derecha. Marcus Holmgren Pedersen, quien también había entrado de cambio, envió un centro al área que encontró al exdelantero de las Chivas en posición de remate.

González conectó el balón con la cabeza, aunque su remate no llevaba dirección de portería. La pelota impactó en el rostro del defensor Sivert Mannsverk y cambió su trayectoria hasta terminar dentro de la red. La jugada quedó registrada como autogol, pero la intervención del mexicano fue determinante para que se produjera la anotación.

El Olympiacos encontró así la diferencia que necesitaba para resolver un encuentro que permanecía igualado. La acción de González permitió que los locales evitaran repartir puntos y prolongaran su racha perfecta en el arranque de la Europa League, con tres triunfos en tres partidos disputados.

Armando "Hormiga" González provocó un autogol para la victoria del Olympiacos. Instagram: @olympiacosfc

González busca recuperar la titularidad

Desde la llegada de Imanol Alguacil al banquillo del Olympiacos, en sustitución de José Luis Mendilibar, el delantero mexicano ha perdido su lugar en el once inicial y ha quedado relegado al papel de suplente.

Ante el Sparta Praha, el atacante aprovechó los minutos que recibió para intervenir en una jugada decisiva. Su ingreso al 61’ y su participación en el gol de la victoria representan una aportación para un equipo que mantiene resultados positivos en el torneo continental.

Con el Olympiacos instalado en una dinámica de tres victorias en tres jornadas, González buscará ganarse nuevamente un lugar entre los titulares durante las próximas fechas. Su objetivo será aprovechar las oportunidades que reciba y mostrar su rendimiento para volver a tener un papel principal en el conjunto de El Pireo.